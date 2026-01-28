Los maestros de instituciones oficiales en Cali tampoco recibirán su pago a tiempo

Los recursos que debe girar el Gobierno Nacional no llegarán a tiempo para pagar el salario de enero de 2026 a 5.945 maestros en Cali.

La ciudad vive la misma situación que miles de docentes en todo el país debido al retraso en el giro a las ciudades del Sistema General de Participación (SGI) que, de llegar el próximo viernes, la nómina sería cancelada a los maestros el miércoles 04 de febrero.

La secretaria de Educación de Cali Sara Rodas, dijo que están muy atentos para acelerar el trámite, apenas lleguen los dineros correspondientes “el Gobierno Nacional a la fecha no ha enviado la primera doceava correspondiente al SGP para el pago de la nómina de los maestros. En las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Educación, nos informan es que esa primera doceava llegaría el viernes. Igual llegando el viernes, no se va a poder hacer los pagos el mismo día”, especificó la secretaria.

Sara Rodas, le pidió a los maestros estar muy atentos a cualquier comunicación y anunció que, en caso de tener los recursos para el viernes, se activaría el equipo de la secretaría el fin de semana para hacer los pagos lo más pronto posible.