Valle del Cauca no presenta casos de fiebre amarilla, pero insiste en la vacunación / Caracol Radio

Debido a una alerta que afecta nuevamente el departamento de Tolima por casos de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud hizo varias recomendaciones, una de ellas es que, quien vaya a municipios como Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco se apliquen la vacuna por lo menos 10 días antes del viaje y quienes, se tengan la vacuna de hace desde hace 10 años, debe acceder a una dosis de refuerzo, si van a estar en riesgo.

La secretaria de Salud del valle María Cristina Lesmes, recalcó el mensaje para los vallecaucanos “es una alerta para todo el país, especialmente para las personas que se vayan a desplazar a esos municipios o personas, dice el ministerio”.

En cuanto al Valle del Cauca, informó Lesmes que no se registran casos de fiebre amarilla, pero sí insistió en la vacunación. “Nosotros tenemos un plan de contingencia desde el primer brote que hemos manejado, hemos vacunado en bloqueo todos los municipios cercanos al área y en este instante estamos reactivando nuestro plan de contingencia con esta nueva alerta”, dijo la secretaria de Salud del Valle.

En el Valle del Cauca han sido aplicadas más de 81.200 dosis del biológico:

-14.068 niños entre 9 y 23 meses han recibido la dosis, lo que representa un 77.7% de cobertura en este grupo poblacional.

-14.872 niños y adolescentes entre 2 y 19 años han sido inmunizados, fortaleciendo la protección en edad escolar y juvenil.

-51.052 personas de 20 a 59 años han recibido la dosis.

-1.274 mayores de 60 años han sido vacunados.