Gobernadora del Valle pide prudencia al presidente Petro en reunión con Trump

Valle del Cauca

Previo a la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump y tras las declaraciones del mandatario colombiano en las que pidió que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para ser juzgado por un tribunal de ese país, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la prudencia en el manejo de las relaciones bilaterales

La mandataria recordó la importancia estratégica que representa Estados Unidos para Colombia, especialmente en materia económica y de seguridad.

“Me parece que debe ir con una posición en la cual haya un diálogo abierto, sincero, transparente y que de esa manera podamos mejorar las relaciones, porque si no se mejoran, entonces quienes sufrimos somos los colombianos, son las empresas, es el empleo y no nos conviene. Entonces yo creo que es recomendarle al presidente que vaya tranquilo”, señaló.

Finalmente, la gobernadora insistió en que el presidente Petro debe enfocar su atención en los problemas internos que enfrenta el país, priorizando la estabilidad, la seguridad y el bienestar de los colombianos.