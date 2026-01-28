Cuatro días de protesta en Bolívar por conflicto de tierras mantienen bloqueada la vía Panorama

Valle del Cauca

Por cuatro días ha permanecido bloqueada la vía Panorama en el sector de Ricaurte, municipio de Bolívar, debido a una protesta de comunidades campesinas que denuncian la ocupación de un predio que les fue entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras la llegada de una comunidad indígena al terreno.

La manifestación mantiene restringida la movilidad de los habitantes de la zona y afecta el transporte de carga hacia y desde el puerto de Buenaventura.

El alcalde de Bolívar, Julián Muriel, confirmó que hasta el momento no se ha concretado la reubicación de la comunidad indígena.

“Se generó un espacio en la SAE para buscar de manera urgente por parte de esa entidad un lugar en donde reubicara a estas comunidades indígenas que están allí en el predio Guaduadito II, no se ha materializado esa reubicación, se están revisando opciones, pero hasta tanto no sé de eso, el bloqueo persistirá de acuerdo a lo manifestado por las comunidades campesinas”, dijo el mandatario.

Mientras avanzan las conversaciones, la vía solo se habilita de manera parcial en los horarios acordados: 6:00 de la mañana, 1:00 de la tarde y 5:00 de la tarde, por una hora en cada franja.

Frente a esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera urgente y evite una escalada del conflicto entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

“Estamos tratando de que el Gobierno nacional venga a solucionar los problemas de incumplimiento porque nos está generando problemas aquí en el Valle del Cauca. Por supuesto, esto es para prevenir cualquier problema de inseguridad, cualquier problema de enfrentamiento entre campesinos, entre indígenas, afrodescendientes, que es lo que se está generando en otros predios”, señaló la gobernadora.

A la protesta se suma la alerta temprana emitida por la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que denunció una grave situación humanitaria que afecta a comunidades indígenas del pueblo Embera en el corregimiento de Ricaurte.

Según la organización, al menos 70 familias desplazadas se encuentran asentadas en predios administrados por la SAE sin una ruta clara de atención, por lo que exigieron la instalación inmediata de una mesa de diálogo y la presencia de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.