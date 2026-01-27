EPM vendió la totalidad de su parte de UNE a Millicom por $2 billones

Medellín

EPM informó que este martes 27 de enero de 2026 se llevó a cabo la Audiencia de Adjudicación de acciones que tenía EPM en la empresa de Telecomunicaciones UNE, con lo que la empresa de servicios públicos de Medellín vende la totalidad de las acciones al Grupo Millicom, quien ya tenía la mayoría de las acciones.

EPM manifestó en un comunicado: “La Propuesta de Compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, es decir, COP 418.741 por cada una de las 5.014.958 acciones, que representa un valor total de COP 2.099.968.527.878”.

Ante la propuesta de Millicom Colombia Holding S.A.S., la empresa paisa aceptó. Desde este momento, se cuentan 5 días hábiles a partir del miércoles 28 de enero para recibir la totalidad de los 2 billones de pesos por la compra de las acciones.

“Una vez EPM valide y confirme que el dinero de la enajenación fue recibido, la Empresa solicitará a UNE que haga la inscripción de Millicom Colombia Holding S.A.S. en el Libro de Registro de Accionistas. Con ello, se configurará la transferencia efectiva de las acciones y se dará por finalizado el proceso de enajenación”.

¿Cómo fue el proceso?

La empresa explicó que esta venta total de las acciones que tenía en UNE se dio en dos procesos; el primero inició en el 2025, que duró dos meses, y en ese momento se adjudicaron 77 acciones a 11 nuevos accionistas, entre personas naturales y jurídicas. Luego se ofrecieron las acciones remanentes al público en general, con lo que se dio inicio a la segunda fase.

“EPM, a través de la Banca de Inversión BTG Pactual contactó a 22 potenciales inversionistas para que accedieran a la Sala de Información y pudieran validar su interés por las acciones de UNE, con el fin de buscar interesados en participar en la compra de las acciones durante la Segunda Etapa. Sin embargo, 21 de ellos no presentaron Sobre para Precalificación. En esta etapa, EPM recibió únicamente el Sobre de Precalificación presentado por Millicom Colombia Holding S.A.S., el cual cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos, circunstancia que permitió que fuera confirmado como Inversionista Precalificado y pudiera presentar el Sobre de Oferta Económica en la Audiencia de Adjudicación”, agregó la compañía en el comunicado.