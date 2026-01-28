Tras dos años de polémica, Itagüí levanta el pico y placa en la autopista Sur

Itagüí, Antioquia

Luego de dos años de controversia por la imposición del pico y placa en la autopista Sur, la Alcaldía de Itagüí anunció el levantamiento de la restricción en este corredor vial, una decisión que coincide con el inicio —aún no materializado— de varias obras estratégicas en el sur del Valle de Aburrá.

El anuncio fue hecho por el alcalde Diego Torres, quien explicó que la medida busca ofrecer una alternativa de movilidad a los habitantes de Itagüí y de municipios vecinos, ante el impacto que generarán proyectos como la ampliación del puente El Pandequeso hacia Envigado, el intercambio vial de Mayorca en Sabaneta, las obras en La Limona para la doble calzada entre San Antonio de Prado y San Gabriel, y la construcción del primer viaducto elevado en la autopista Sur.

“Este es un plan piloto pensado para que los habitantes de Itagüí y del sur del Valle de Aburrá tengan una alternativa de movilidad ante el impacto de las grandes obras metropolitanas que están por arrancar”, aseguró el mandatario.

Las cifras detrás del pico y placa

Datos conocidos por Caracol Radio revelan la magnitud del recaudo generado durante los dos años en los que rigió la medida en la autopista Sur. Solo en la cámara ubicada frente a la Central Mayorista de Antioquia se impusieron 134.748 fotomultas, mientras que en el punto frente a Jardines Montesacro se registraron 35.955 sanciones adicionales.

En total, en estos dos puntos se impusieron 170.703 comparendos en un periodo de dos años.

Al descontar días no hábiles como Semana Santa y cerca de tres semanas al año por el periodo de Año Nuevo, el promedio estimado es de más de 350 fotomultas por día hábil, una cifra que alimentó la polémica alrededor del carácter de la medida y su impacto real en la movilidad.

Recaudo millonario y participación privada

Según la información conocida, la Alcaldía de Itagüí facturó cerca de 123.000 millones de pesos en multas asociadas al sistema de fotodetección. A esto se suma el recaudo del operador logístico privado, que habría recibido alrededor de 22.000 millones de pesos por su participación en la operación.

Adicionalmente, sobre el saldo pendiente de pago de los comparendos, el municipio ya habría facturado cerca de 6.600 millones de pesos en intereses, lo que elevó aún más el impacto económico del sistema sancionatorio.

Obras anunciadas y retrasos

El levantamiento del pico y placa se da en medio de cuestionamientos por los retrasos en las obras que inicialmente justificaron la medida. Hace dos años se anunció el inicio del intercambio vial de Fábricas Unidas, uno de los proyectos clave para mejorar la movilidad en este sector del sur del Valle de Aburrá, pero a la fecha las obras no han comenzado.

Este desfase entre los anuncios y la ejecución de los proyectos fue uno de los principales argumentos de crítica por parte de ciudadanos y sectores políticos que cuestionaron la permanencia del pico y placa en la autopista Sur.

Alcance de la decisión

La Alcaldía aclaró que el levantamiento del pico y placa aplica únicamente en la autopista Sur. En el resto de la zona urbana de Itagüí la restricción continuará vigente.

Asimismo, las cámaras de fotodetección seguirán operando para detectar otras infracciones como exceso de velocidad —80 km/h en la autopista y 50 km/h en otros puntos—, falta de SOAT, revisión técnico-mecánica vencida y cruce de semáforo en rojo o amarillo.

La administración municipal indicó que el impacto de la decisión será evaluado de manera permanente para definir si la medida se mantiene o se ajusta en función de la movilidad y la seguridad vial en el municipio.