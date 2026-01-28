Fiscalía imputo delitos de tortura y secuestro al papá de la cantante Greeicy Rendón

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente los delitos de tortura y secuestro agravado, en calidad de determinador, a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, por hechos ocurridos en una finca de su propiedad ubicada en Rionegro, en el oriente de Antioquia.

La imputación se sustenta en las denuncias de dos trabajadores del predio, Francisco Lenis y Elder Ruiz, quienes aseguraron haber sido retenidos ilegalmente, amarrados, golpeados y sometidos a torturas por orden de Rendón, tras ser señalados de un presunto robo de una caja fuerte dentro de la propiedad.

Según el escrito de acusación, conocido por la revista Semana, las agresiones fueron perpetradas por cinco escoltas del esquema de seguridad familiar, identificados por las víctimas como los “hombres de negro”, quienes habrían actuado como autores materiales de los delitos de secuestro y tortura.

La investigación de la Fiscalía detalla que los trabajadores fueron sometidos a violencia física extrema, incluyendo golpizas e intentos de ahogamiento, mediante la introducción de una manguera de agua en la garganta, con el objetivo de forzarlos a confesar su participación en el supuesto hurto.

Nuevos detalles

El documento judicial también señala que Lucy Ceballos, madre de la artista, habría estado presente durante los hechos y, según la acusación, interactuó con las víctimas exigiéndoles una confesión sobre lo ocurrido con el dinero presuntamente robado. En el lugar se encontraba además un menor de edad, nieto de la pareja, quien habría presenciado las agresiones en silencio.

Las víctimas anunciaron que solicitarán ante los jueces que se evalúe la vinculación de Lucy Ceballos al proceso penal, al considerar que su presencia y actuación durante los hechos debe ser analizada judicialmente.

Entre tanto, los cinco escoltas capturados por estos hechos, procesados como autores materiales, esperan conocer su sentencia el próximo 6 de febrero, mientras avanza el proceso penal contra los presuntos determinadores.