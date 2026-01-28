Capturado alias ‘orejas’, presunto sicario del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Caucasia, Antioquia

En el municipio de Caucasia, Antioquia, fue capturado por orden judicial un presunto sicario del ‘Clan del Golfo’, requerido por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo durante actividades preventivas el pasado viernes, 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 11 a. m. , en el barrio El Triángulo.

El capturado de 25 años, natural de Puerto Libertador, conocido con el alias de ‘Orejas’, se desempeñaba como sicario del Clan del Golfo.

“De acuerdo con las investigaciones, el capturado haría parte de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’ del Clan del Golfo, donde se desempeñaría como sicario y estaría también vinculado a por lo menos tres hechos de homicidio registrados entre noviembre del año 2024 y enero del año 2025 en el municipio de Caucasia”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

El detenido fue dejado a disposición de las autoridades competentes para dar continuidad al debido proceso judicial.