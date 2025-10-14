Fiscalía captura a Luis Rendón, padre de Greeicy Rendón, por presunto caso de tortura

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante colombiana, Greeicy Rendón, permanece bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de secuestro y tortura. En mayo de 2023, la finca de la cantante fue escenario de un robo de objetos de valor y una suma cercana a 1.700 millones de pesos.

Tras el hurto, el personal de seguridad de la finca, por presuntas órdenes de Luis Alberto Rendón, habría tomado represalias contra dos empleados mayores, acusándolos de estar involucrados en el delito. Los trabajadores denunciaron que fueron retenidos, golpeados y amenazados, mientras pedían información sobre el paradero de las pertenencias.

De acuerdo con una de las víctimas, sufrieron “martillazos en un brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento por la sangre perdida y los golpes. Me metían el cañón de la pistola en la boca y me decían que si no hablaba me atendría a las consecuencias”, comentaba.

Por su parte, Rendon no aceptó los cargos, pese al material probatorio presentado por la Fiscalía. El juez determinó que, debido a su edad y estado de salud, el hombre cumplirá la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.