Motocicleta y taxi chocaron en Bocagrande: hombre murió y una mujer está herida

La lucha por sobrevivir terminó días después del fuerte accidente de tránsito que sufrió un joven motociclista en el barrio Bocagrande, en Cartagena. Las lesiones que padeció resultaron fatales y finalmente se confirmó su fallecimiento en un centro médico de la ciudad.

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La víctima fue identificada como Gerardo José Miquelena, de 29 años, quien permanecía bajo atención especializada desde el pasado 28 de mayo, fecha en la que se vio involucrado en una colisión entre una motocicleta y un taxi.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de tránsito, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana sobre la Tercera Avenida, a la altura del centro comercial La Mansión. En la motocicleta se desplazaban dos personas cuando ocurrió el impacto.

Testigos del hecho aseguraron que el choque fue violento y dejó severos daños materiales. Incluso, la parte frontal del taxi involucrado quedó prácticamente destruida debido a la fuerza de la colisión.

En el mismo accidente también resultó herida una mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta. La paciente sufrió diversos traumatismos y continúa recibiendo atención médica mientras avanza su proceso de recuperación.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas que rodearon este nuevo hecho vial que enluta a una familia cartagenera.