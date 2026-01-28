Por vencimiento de términos en caso de abuso a su sobrina, Alexis Cuesta regresó a Corpourabá

Turbo, Antioquia

Alexis Cuesta retomó sus funciones como director de Corpourabá, luego de recuperar su libertad por vencimiento de términos en el proceso penal que enfrenta por presunto abuso sexual de una menor de edad.

La información fue confirmada por la propia autoridad ambiental que rige en once municipios del Urabá antioqueño, al señalar que la decisión se produjo tras cumplirse los plazos legales sin que se emitiera una sentencia ni se registraran avances sustanciales en el caso, lo que permitió que Cuesta, después de 20 meses, saliera de prisión y reintegrara de manera inmediata su cargo directivo.

Su regreso a Corpourabá estuvo acompañado de un encuentro con funcionarios de la entidad, quienes le expresaron su respaldo, entre ellos Jorge David Tamayo, quien fue designado como director encargado durante la ausencia del funcionario.

¿Por qué estuvo en prisión?

El director de Corpourabá fue capturado por el presunto abuso sexual de su sobrina, una menor de 15 años. Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido en Apartadó, donde Cuesta presuntamente llevó a la menor a un hotel, le suministró una sustancia y posteriormente la habría abusado sexualmente. La joven logró salir del lugar en estado de confusión y alertó a su madre, quien interpuso la denuncia ante la Policía de Urabá. Tras conocerse el caso, el hotel fue sellado de manera temporal.

En mayo de 2024, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir, cargo que fue rechazado por el procesado.

Tras conocerse la captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó a la junta directiva de Corpourabá la remoción de Cuesta del cargo. Mientras se resolvía su situación jurídica, el consejo directivo nombró a Jorge Tamayo como director encargado y desde la Gobernación se insistió en que el funcionario renunciara voluntariamente para enfrentar el proceso penal.

Investigación en curso

Aunque Cuesta recuperó su libertad, la investigación continúa en curso. El directivo seguirá vinculado al proceso y podría ser requerido nuevamente por las autoridades judiciales.

Sobre su regreso a la entidad, Cuesta aseguró que retomará el plan de acción institucional y continuará ejerciendo como director de Corpourabá para resolver problemáticas ambientales de la subregión.