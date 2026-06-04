Ataque a bala dejó dos personas lesionadas en el barrio La Campiña

En el barrio La Campiña, vía pública, resultó lesionado con arma de fuego un sujeto de 31 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde es valorado por los galenos.

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De acuerdo a testigos, el lesionado se encontraba en vía pública, cuando se le acercan dos personas en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias oportunidades.

Durante este hecho, uno de los proyectiles lesiona colateralmente a otro sujeto que se encontraba cerca al lugar, quien se encuentra recibiendo atención médica.

El caso fue atendido por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, quienes se encuentran adelantando labores de campo para dar con la identificación y posterior captura de los agresores.