Exposición fotográfica “Cuidar para transformar– Cartagena 493 años” en estaciones de TransCaribe

Un antes y después de la implementación de TransCaribe en la ciudad de Cartagena. Eso es lo que podrán apreciar los usuarios del sistema de los cartageneros durante los próximos días en las estaciones, con la exposición fotográfica itinerante “Cuidar para transformar .

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Esta muestra de fotografías realizadas por el maestro Antonio Alcalá, reconocido artista de la ciudad de Cartagena, se expondrá hasta el próximo 19 de junio en las distintas estaciones de TransCaribe, de manera itinerante.

En ella, los usuarios podrán apreciar fotografías que muestran el antes y después de la transformación de distintos espacios urbanos de la ciudad, con la entrada en operación de TransCaribe.

“Quisimos sumarnos a la celebración de los 493 años de la ciudad de Cartagena con esta muestra artística que podrán apreciar en las estaciones, en la cual rememoramos cómo era la ciudad, cómo eran espacios icónicos como el Mercado de Bazurto, o La Bodeguita, por ejemplo, antes de la implementación de TransCaribe, contrastándolos con el presente, con el ahora. Y para esto aprovechamos el lente y el acervo fotográfico de nuestro querido Toño Alcalá, quien con su cámara ha capturado la esencia de Cartagena en los últimos cincuenta años”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Para el artista, TransCaribe ha sido uno de los mayores generadores de transformación de Cartagena en su historia reciente.

“Hay dos momentos que han transformado el panorama de la ciudad. Los Juegos Centroamericanos y la implementación de TransCaribe. Sin duda, ambos le cambiaron la cara a Cartagena, y tuve la oportunidad de estar presente para conservar en la memoria fotográfica cada momento, cada recuerdo, cada escenario que hoy ha cambiado. Eso es lo que queremos mostrar en esta exposición fotográfica”, indicó el maestro Antonio Alcalá.

La exposición se mantendrá de manera itinerante entre todas las estaciones del sistema. TransCaribe invita a los cartageneros a apreciarla, pero también a cuidarla y protegerla.