Caso padre Greeicy Rendón: trabajadores relatan la fuerte golpiza e interrogatorio por robo de caja fuerte

Caracol Radio conoció los testimonio de Francisco Lenis y Elder Ruiz, los dos trabajadores que denuncian secuestro y tortura por parte de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón.

Según sus relatos, los hechos habrían ocurrido en la finca La Convención, de Rionegro, Antioquia, el 8 de mayo de 2023. Mientras trabajaban en una obra fueron acusados de robarse una caja fuerte que contenía cerca de 1.000 millones de pesos en joyas y dinero en efectivo.

“Don Alberto nos llamó para que nos entendiéramos con cinco hombres”

“Llegaron los cinco hombres, don Alberto nos llamó para que nos presentáramos, y que nos entendiéramos con los cinco muchachos. De ahí en adelante, empezó Gelber Cárdenas a preguntarme que había un hurto. Yo sin conocer qué era el hurto, nunca he hurtado, no le he robado un peso a nadie”, dijo en audiencia Francisco Lenis.

Agregó que los cinco hombres empezaron a pegarle “con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos. Me duele la cabeza constantemente por el dolor de tan duro que me pegaron. Después me pegaron en la barriga, en la costilla".

“Me decía que había que buscar una caja fuerte”

El otro trabajado, Elder Ruiz, por su parte dijo: “Don Alberto me llama y me dice que les colabore a los muchachos. El señor Ariel estaba con un arma de largo alcance, otros tenían armas cortas (...) yo escuchaba los gritos, mientras que los otros que me estaban cuidando me decían que no me podía mover. El señor Gelber torturaba a don Francisco y luego iba a donde yo estaba y me decía que había que buscar una caja fuerte".

¿En qué va el proceso judicial?

Luis Alberto Rendón, fue capturado el pasado fin de semana en Cali. La Fiscalía lo señala de presuntamente contactar a los cinco individuos, que hoy están en juicio, por los actos violentos presuntamente cometidos contra los dos empleados.