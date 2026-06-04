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04 jun 2026 Actualizado 23:06

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Mujer de 69 años murió tras ser atropellada por motociclista en Turbaco

Al parecer, el responsable huyó del siniestro

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Una mujer de 69 años perdió la vida luego de ser embestida por una motocicleta en una de las vías más transitadas de Turbaco. El conductor involucrado en el hecho, presuntamente, abandonó la escena y hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

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La víctima fue María del Carmen Ruiz Estrada, natural de El Carmen de Bolívar y residente desde hace varios años en el barrio La Montañita, en Turbaco.

De acuerdo con la información conocida, el accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 3 de junio cuando la adulta mayor regresaba a su vivienda después de acompañar a sus nietos a la institución educativa donde estudian. Al cruzar la Troncal de Occidente, cerca del sector de Cucumán, fue impactada por una moto que transitaba a alta velocidad.

Testigos señalaron que, tras el choque, el conductor no se detuvo para auxiliar a la mujer y emprendió la huida, dejando a la víctima gravemente herida sobre la vía.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato y trasladaron a María del Carmen al Hospital Local de Turbaco. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, especialmente un trauma craneoencefálico, los médicos ordenaron su remisión al Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció durante la tarde del mismo miércoles.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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