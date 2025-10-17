Greeicy Rendón rompe silencio tras captura de su padre: mensaje en redes sociales y avances del caso

El pasado domingo 12 de octubre, el padre de Greeicy Rendón, Luis Alberto Rendón fue capturado por presunta participación en un caso de secuestro y tortura, ocurrido en el primer semestre del 2023, tras un robo que ocurrió en la finca de la artista caleña ubicada en Llanogrande, Antioquia.

Pese a que la noticia de la captura fue hace cinco días, Greeicy Rendón, se pronunció este jueves por medio de su cuenta de Instragram, publicando un video en el que visibiliza el trayecto y acompañamiento de Luis Alberto Rendón en la carrera de la colombiana.

Además, en la publicación mandó un mensaje emotivo sobre lo que está pasando con el caso de su padre enfatizando: “Tiempo al tiempo, espacio a la verdad”

Greeicy Rendón Instagram: pronunciamiento sobre el caso de su padre

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta.

Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravilloso que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña.

Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa." expresó Greeicy Rendón.

Padre de Greeicy Rendón acusado de secuestro y tortura: en qué va el caso

Caracol Radio conoció los testimonios de Francisco Levis y Elder Ruiz, dos trabajadores que denunciaron secuestro y tortura por parte de Luis Alberto Rendón. De acuerdo con las declaraciones de ambos, los hechos ocurrieron en la finca La Convención, en Rionegro el 8 de mayo de 2023. Mientras ellos trabajaban en una obra fueron acusados de robarse una caja fuerte en la que habían cerca de 1.000 millones de pesos en joyas y dinero en efectivo.

De acuerdo con uno de los testimonios, cinco hombres empezaron a pegarle a uno de ellos con “la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos”

