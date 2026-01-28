El estelar fichaje que alista Atlético Nacional para la Copa Sudamericana 2026

El mercado de fichajes sigue su curso en el fútbol colombiano y los equipos ultiman detalles para reorganizar sus respectivas nóminas. Atlético Nacional, que no se ha movido mucho en este inicio de año, podría dar el golpe sobre la mesa en las próximas horas.

Si bien de momento se anunciaron las llegadas de Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello, además de confirmarse la continuidad de Alfredo Morelos, el club tiene listo un bombazo.

Estelar fichaje que alista Atlético Nacional para la Copa Sudamericana 2026

Según informó el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional sorprendería a sus hinchas con el fichaje de Cristian Arango, quien llegaría en condición de préstamo desde el San Jose Earthquakes de los Estados Unidos.

“Exclusiva: Cristian ‘Chicho’ Arango (30) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #AtléticoNacional. El delantero llegará a préstamo desde #SJEarthquakes. Gustavo Fermani trabajó más de 2 meses en la operación", publicó en sus redes sociales.

Justamente, el ‘Chicho’, como se apoda al atacante antioqueño, venía de renovar su vínculo contractual con el San Jose (hasta mediados del 2028), razón por la que es toda una sorpresa su eventual vinculación con el verde antioqueño.

Claro está que el deseo del jugador, desde hace varios años, es portar la casa verdolaga, debido a que es hincha confeso de la institución. Y, como advirtió Sierra en su trino, la operación se ha venido adelantando desde hace años por la complejidad de la misma.

