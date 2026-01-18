¿Por qué Nacional fichó a Milton Casco?: Diego Arias fue contundente ante las críticas

Atlético Nacional ganó en condición de local con un resultado amplio 4-0 sobre Boyacá Chicó, con goles de Andrés Sarmiento (41’), Edwin Cardona (55’), William Tesillo (77’) y Juan Bauzá (84’). Los dirigidos por Diego Arias se impusieron en el compromiso desde el inicio del juego presionando alto al rival; el conjunto Verdolaga mantuvo el control todo el partido y esto llevó a se disputara la mayor parte en campo del ajedrezado.

Reviva el triunfo de Nacional sobre Chicó por la fecha 1 de la Liga colombiana

Luego de muchos ataques producidos por el cuadro antioqueño, llegó el primer gol del compromiso por Andrés Sarmiento al minuto 41’, que definió con un remate de primera intención tras recibir un pase cruzado por banda izquierda de Juan Rengifo.

Para la segunda parte del partido, el ritmo de juego fue igual que en el primer tiempo: un Atlético Nacional parado totalmente en el terreno de juego de Boyacá Chicó. Al minuto 54’ se dio la jugada del segundo gol, un remate potente de casi 60 metros de distancia del arco; Edwin Cardona dejó colgado al arquero del Chicó.

Al 76’, desde un tiro de esquina, el central William Tesillo gana en el cabezazo y anota el tercer gol que ampliaba aún más la diferencia en el marcador del partido. Al cierre del compromiso, al 84’, Juan Bauza probó con un remate de larga distancia que dio el cuarto gol del compromiso.

Diego Arias sobre la crítica a Milton Casco

En rueda de prensa postpartido, el entrenador Diego Arias fue contundente al explicar los motivos de la contratación de Milton Casco, quien fue criticado al momento de su anuncio por la edad con la que llegó al plantel. El técnico resaltó que el defensor tiene una actitud positiva desde el primer día y con total disposición para aportar desde el rol que le corresponda.

“El primer día ya notábamos un jugador totalmente dispuesto a servir desde el lugar que tuviera que servir y eso sin duda nos da una oportunidad y un ejemplo para todos los jugadores jóvenes que hoy tenemos”, afirmó Arias, quien además subrayó que, pese a su edad, el futbolista mantiene un alto nivel competitivo gracias a su preparación física, disciplina y hábitos profesionales.

El estratega también valoró el rendimiento del jugador tanto en los entrenamientos como en su primer partido oficial, señalando que su presencia eleva el nivel del grupo y fortalece la competencia interna dentro del plantel.

Entretanto, Arias, quien fue ratificado para este semestre al frente del equipo, se refirió a la conformación del plantel, pues también ha habido cuestionamientos ante la falta de nombres destacados.

“Estamos muy contentos con los jugadores que tenemos hoy en la plantilla, como club estamos convencidos de que el refuerzo más grande es valorar la capacidad de los jugadores que tenemos”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

El verdolaga volverá a jugar el próximo lunes 26 de enero a las 8:00 de la noche, recibiendo a Jaguares de Córdoba, partido válido por la fecha 2 de la Liga Colombiana 2026.