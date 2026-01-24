¿Marino Hinestroza le dejó un recado a Boca Juniors?: “Vasco cumplió con su palabra”

Antes de emprender su viaje a Brasil para incorporarse a Vasco da Gama, Marino Hinestroza entregó sus primeras sensaciones en una entrevista concedida al periodista Jaime Dinas, en la que dejó ver la ilusión, madurez y ambición deportiva de cara a esta nueva etapa.

El futbolista colombiano aseguró que tanto él como su entorno viven este paso con entusiasmo y responsabilidad. “Mi familia y yo estamos muy contentos por este paso que voy a dar en mi carrera futbolística”. Hinestroza, además, dejó claro que llega con objetivos claros y mentalidad competitiva: “Con la mejor actitud y con muchas ganas de hacer bien mi trabajo para ver si me gano el cupo al Mundial”.

Sobre el desafío que representa competir en el fútbol brasileño, el atacante reconoció el alto nivel de exigencia, pero destacó la convicción que le genera el proyecto del club carioca. “La competición en Brasil está muy dura, hay muchos equipos que se reforzaron bien, pero Vasco tiene un proyecto muy interesante para mí este año”, afirmó.

Hinestroza también resaltó que sus condiciones futbolísticas pueden marcar diferencia en esta nueva experiencia internacional. “Por mis características, por mi rapidez y por la manera de vivir el juego, siento que puedo ser una buena carta”, señaló, agregando que este reto será clave para seguir creciendo: “Este paso me hará crecer como persona y como futbolista”.

El jugador recordó su anterior paso por el fútbol brasileño con Palmeiras, una experiencia que considera fundamental en su proceso de formación. “Aprendí el idioma rápido y me adapté al país siendo muy joven. Ahora regreso con más madurez y como el jugador que soy hoy”, comentó, valorando su llegada a un club histórico como Vasco da Gama.

Finalmente, Hinestroza reveló detalles de cómo se dio su fichaje, destacando el respaldo del cuerpo técnico y la dirigencia. “Desde el primer día el técnico me mostró buena vibra y me hizo sentir que me quería en el club. Cumplieron con su palabra y en pocos días se cerró todo”, concluyó.

Diálogo Personalizado con Marino Hinestroza Ángulo, Ex @nacionaloficial antes de trasladarse a Brasil, para vincularse al @VascodaGama pic.twitter.com/Is4csKBxNM — Jaime Dinas (@JaimeDinas) January 24, 2026

Con ilusión renovada y un presente futbolístico sólido, Marino Hinestroza se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera en el fútbol brasileño.