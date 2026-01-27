Nacional confirma amistoso internacional en medio de la Liga Colombiana: ¿peligra el calendario?

Novedades en Atlético Nacional. Este lunes 26 de enero se confirmó que el cuadro antioqueño disputará un amistoso internacional a finales del mes de marzo, justo en medio del primer semestre de la Liga Colombiana.

El encuentro correspondiente al llamado ‘Duelo de Titanes’ será frente a Cruz Azul, equipo que cuenta en sus filas con Willer Ditta y Kevin Mier, viejo conocido de la escuadra verdolaga. El tema es que la plantilla de Nacional tendrá que desplazarse hasta San José, California (Estados Unidos) y jugará sobre las 9:30 de la noche, hora colombiana.

¿Peligra el calendario de la Liga Colombiana con el amistoso de Atlético Nacional?

El calendario de la Liga Colombiana no corre ningún tipo de riesgo con el amistoso Cruz Azul vs. Atlético Nacional, debido a que está programado para el miércoles 25 de marzo, días en los que no habrá acción a nivel local por la fecha FIFA.

Así las cosas, el verde jugará el domingo 22 de marzo ante La Equidad en el Atanasio Girardot para después viajar al norte del continente para cumplir con su compromiso internacional. Tras esto, regresará para jugar el domingo 29 contra Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.

El único inconveniente será que el entrenador Diego Arias posiblemente no podrá contar con algunas figuras de su plantilla, debido a que podrían estar concentradas con la Selección Colombia de cara a los amistosos ante Croacia en Orlando (26 de marzo) y Francia en Maryland (29 de marzo). Entre las posibles bajas estarían David Ospina y/o Andrés Román.

Atlético Nacional vs. Cruz Azul

Fecha: 25 de marzo.

Hora: 9:30 de la noche (hora colombiana).

Estadio: PayPal Park.