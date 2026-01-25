Buenas noticias en Nacional: Finalmente fue oficializada la continuidad de Alfredo Morelos

Tras solucionar su situación contractual con Santos de Brasil, Alfredo Morelos está de vuelta en Atlético Nacional. El club antioqueño oficializó la continuidad del Búfalo, quien firmó un contrato por los próximos tres años.

Morelos estaba cedido a préstamo desde el club brasileño hasta diciembre del año pasado; sin embargo, una deuda con el equipo Paulista facilitó las cosas para que Morelos rescindiera su contrato y se marchara como agente libre.

“Morelos es Verdolaga, firma por 3 años, de esta forma mantenemos nuestra base para seguir siendo competitivos”, anunció el equipo a través de un comunicado.

El club también publicó un video con el delantero de 29 años luciendo la nueva camiseta del equipo, bajo el eslogan “Nacional no es normal”.

Alfredo Morelos se encuentra en Nacional desde el segundo semestre del 2024. El cordobés ha conquistado cuatro títulos con el equipo antioqueño, una Liga, dos Copas Colombia y una Superliga.

Desde su llegada a la institución, Morelos ha participado en la generación de 44 goles, aportando 28 anotaciones y 16 asistencias en todas las competencias, siendo una ficha clave y un titular indiscutido en el equipo.

Se espera que el atacante vuelva a sumar minutos en el partido amistoso del próximo sábado 31 de enero, cuando se estarán enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot.