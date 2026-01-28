Crecen temores entre trabajadores de Coolechera por posible liquidación de la empresa

La crisis que atraviesa la empresa Coolechera sigue generando preocupación entre sus trabajadores, luego de que la cooperativa fuera intervenida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aunque la medida buscaba superar una situación de insolvencia económica, desde el sindicato advierten que el panorama se ha deteriorado.

“Estuvimos previo en insolvencia económica, pero hemos visto que la cura ha sido peor que la enfermedad”, aseguró Jair Castro Durán, trabajador de la empresa y presidente del Sindicato de Trabajadores de Coolechera.

Según explicó el dirigente sindical, tras el relevo del agente especial Richard Díaz y la designación de Álvaro Mesa como nuevo interventor, la crisis se ha profundizado. Castro afirmó que la empresa presenta niveles de captación de leche históricamente bajos, lo que ha impactado directamente la operación. “Estamos recibiendo unos índices que nunca en la empresa se han visto, que están produciendo muy poco”, señaló.

“Nos negaron el ingreso a la empresa”

La situación se agravó cuando, según el sindicato, a un amplio grupo de trabajadores se les prohibió el ingreso a las plantas de producción bajo el argumento de que no estaban programados debido a la baja captación de materia prima. Para los empleados, esta medida generó alarma ante un posible escenario de despidos masivos.

“Al negarnos la entrada a la empresa nos da un temor de que puedan justificar esa baja producción y solicitar un permiso del Ministerio de Trabajo y pedir un despido colectivo”, manifestó Castro.

Ante esta situación, los trabajadores realizaron un plantón e impidieron inicialmente el ingreso del nuevo agente especial a las instalaciones, trasladándolo posteriormente a la sede sindical. La protesta contó con el respaldo de distribuidores de la marca, quienes también expresaron su inconformidad.

“No abarcan el mercado en Barranquilla con las tiendas y los pequeños comerciantes”, indicó el presidente del sindicato, al referirse a las dificultades en la distribución del producto.

Luego de varias horas de diálogo con el agente especial Álvaro Mesa, se logró un acuerdo parcial que permitió el ingreso de los trabajadores a la empresa. Castro confirmó que, aunque se aceptaron algunas restricciones, como la suspensión del almuerzo, se garantizó la continuidad de las labores. “Aceptamos esa propuesta, pero se nos va a permitir el ingreso a la empresa”, afirmó.

¿Cuántos trabajadores se even afectados?

El impacto laboral de la crisis es significativo. Coolechera cuenta con aproximadamente 470 trabajadores en Barranquilla, Cartagena y otros centros operativos. Aunque Castro señaló que no tiene una cifra exacta, estimó que “más de un 80 por ciento se había afectado con el ingreso a la planta de trabajo”, mientras que parte del personal administrativo fue enviado a trabajar desde casa.

A la incertidumbre operativa se suman las deudas laborales que, según el sindicato, mantiene la empresa con sus empleados. “Según datos de la gente especial saliente, la deuda de los trabajadores estaba alrededor de los 4.500 millones de pesos”, afirmó Castro. Estas obligaciones incluyen el pago de vacaciones, primas extralegales, cesantías y otros beneficios, una situación que mantiene en alerta a los trabajadores frente al futuro de la cooperativa.