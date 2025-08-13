Nuevas amenazas contra interventor de Coolechera: “Sea inteligente, la vida está barata”

El agente interventor de Coolechera, Richard Díaz, confirmó este miércoles el inicio del plan de recuperación de la cooperativa. Sin embargo, persisten las presiones y amenazas que pretenden detenerlo.

“Hoy queríamos tener un día de fiesta en Coolechera, socializando el plan con nuestros trabajadores y socios, pero nuevamente recibimos mensajes intimidatorios. No es la primera vez que ocurre”, aseguró Díaz en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario reveló que el mensaje recibido a través de un mensaje de texto en la tarde del martes 12 de agosto decía: “Vea hermano, no se dé la vida, no firme nada... Sea inteligente, la vida está barata”. Según explicó, estos textos provienen de números desechables que no permiten rastreo.

Díaz afirmó que algunos de estos hechos se relacionan con intereses particulares que no coinciden con el plan de rescate legal trazado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, encabezada por María José Navarro, quien dio la orden de “salvar la cooperativa pese a que sus cifras podrían justificar una liquidación”.

Sospechas y antecedentes preocupantes

El interventor relató que, en julio, durante una reunión con una empresa cuyo contrato fue terminado por orden de la Superintendencia, un supuesto asesor lanzó amenazas en su contra. Investigaciones internas revelaron que esa persona había sido condenada por más de 20 años por delitos relacionados con paramilitarismo y lavado de activos.

“No tengo pruebas de que estos mensajes provengan de esa persona o de ese grupo empresarial, pero preocupa toda la situación que se ha presentado alrededor de Coolechera”, indicó Díaz.

Estrategia para salvar la cooperativa

El plan de rescate, denominado Coolechera por 92 años más, contempla aumentar el acopio de leche, atender necesidades operativas de la planta y fortalecer los canales de comercialización.

“Coolechera no está en crisis por falta de ventas, sino por malos manejos. Sacamos un producto y se agota en minutos. Nuestro objetivo es incrementar la producción sin afectar la estabilidad laboral ni los derechos de los trabajadores”, precisó Díaz.

El interventor proyecta que, en pocos meses, la empresa alcance el punto de equilibrio y que en menos de un año pueda generar excedentes para sus asociados.