Crisis de Coolechera aumenta informalidad en el mercado lácteo del Caribe: Asoganorte

La creciente informalidad en el sector lácteo del Caribe colombiano está afectando de manera directa a pequeños y medianos ganaderos de Magdalena, Atlántico y Bolívar, debido a la caída en la captación de leche por parte del mercado formal. Así lo advirtió Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Asoganorte, quien señaló que la crisis financiera de la cooperativa Coolechera ha reducido de forma drástica la compra de leche.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Solo el 20 % de la producción va al mercado formal

Más información Universidad del Atlántico retomará clases el 15 de enero para cerrar el semestre 2025-2

“Sí, la verdad es que la situación del mercado formal ha afectado de manera directa a los ganaderos de toda la región Caribe, especialmente en Magdalena, Atlántico y Bolívar”, indicó Rodríguez. Agregó que “Coolechera actualmente solo capta el 20 % de la producción. Ese 80 % restante se ha ido al mercado informal, lo que deja a los ganaderos medianos y pequeños muy afectados”.

Precios y dificultades financieras

Sobre los precios, Rodríguez explicó: “El mercado informal paga entre 2.400 y 2.500 pesos por litro, mientras que el mercado formal ofrece entre 2.000 y 2.100, casi un 20 % menos”. Respecto a la recuperación de Coolechera, señaló: “La situación financiera no es fácil, pero entendemos que están buscando socios estratégicos para fortalecer la compañía y mantenerla como pilar de la economía local”.

Finalmente, Rodríguez destacó que la estabilidad del mercado formal dependerá de alianzas estratégicas que permitan garantizar la continuidad de la cooperativa y el sustento de unas 5.000 familias de la región Caribe.