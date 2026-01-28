Córdoba: comunidades alertan por demoras en obra que busca controlar erosión en el río Sinú

Montería

Las comunidades de la zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, advierten sobre demoras en un proyecto de mitigación de riesgo de la erosión en el río Sinú. Se trata de un pedraplén que fue anunciado por la administración departamental en noviembre de 2025.

Según la Gobernación de Córdoba, la obra que protegería a los habitantes del corregimiento Callejas estaría a cargo del Gobierno Nacional y la administración municipal.

“Todavía está en veremos (…) Nos dijeron que esa obra comenzaba el 16 de enero y que la política que está en curso no afectaba los trabajos, que eso era un hecho, pero no hemos visto nada hasta el momento y ya quedamos nuevamente sin vías. Estamos pasando por un pedacito, pero seguimos preocupados porque desde hace años están programando esa obra y siempre vienen con pañitos de agua, nos quedamos contentos y nada pasa”, precisaron comunidades de la apartada zona.

Este proyecto anunciado por cerca de $13.000 millones es esperado desde la cuestionada administración de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

La administración departamental informó que “se trata de un proyecto que buscaría mitigar el riesgo por inundación y socavación, mediante la construcción de un pedraplén y otros trabajos complementarios de estabilización del talud. Esta intervención se desarrolla en el marco del Decreto de Calamidad Pública N.º 027 de 2022 y del Plan de Acción Específico (PAE), que prioriza las acciones de respuesta y mitigación en zonas vulnerables del departamento”.

“Los trabajos de mitigación incluyen un tramo aproximado de 1.200 metros lineales de la ribera del río, donde se realizará la estabilización de los taludes y actividades de protección contra la socavación del área”, agregó.

Según las comunidades, unas 3.000 personas estarían en riesgo de quedar incomunicadas por falta de vías. En ese sentido, exigieron acciones para que la obra se ejecute en esta temporada seca.

Frente a las demoras, Caracol Radio consultó con la Alcaldía de Tierralta, la Gobernación de Córdoba y la UNGRD, donde informaron que revisarán la situación.