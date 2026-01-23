Alerta en Córdoba: Más de 400 víctimas del conflicto armado se encuentran sin atención psicosocial

Montería

El representante de las víctimas del conflicto armado en Córdoba, Adalberto Miguel Montes Peña, ha elevado una solicitud formal para evitar el colapso de los servicios de atención psicosocial en el departamento.

A través de un derecho de petición, el delegado de Córdoba ante la Mesa Nacional de Víctimas exigió a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) la contratación urgente de psicólogos y funcionarios que hacen falta en su sede regional.

Según la petición, desde enero de 2025 la entidad presenta graves fallas operativas debido principalmente a la carencia de personal. Esta situación está afectando directamente la atención integral de más de 400 víctimas del conflicto armado en Córdoba, con especial énfasis en los servicios que se brindan en el Centro Regional de Atención a Víctimas (Crav).

Montes Peña detalló que la crisis se ha profundizado por la continua interinidad en la dirección regional y la ausencia de profesionales especializados. “A su juicio, esta realidad vulnera los derechos de las víctimas a una atención digna, oportuna y efectiva”, señala el documento.

Contratación antes de finalizar enero

El llamado es a actuar con celeridad. El delegado solicitó que los procesos de vinculación del personal requerido se concluyan antes de que finalice enero de 2026.

En su advertencia, argumentó que la proximidad del ciclo electoral y la aplicación de la Ley de Garantías podrían imposibilitar nuevas contrataciones si no se actúa de manera inmediata.

La presión se intensificará en los próximos días, ya que Montes Peña anunció que dará a conocer esta situación crítica a los medios de comunicación, a las organizaciones de víctimas y a las 31 mesas municipales de víctimas en el departamento.

Finalmente, el representante fue categórico al señalar las consecuencias de la inacción. Advirtió que, de no recibir una respuesta clara y contundente por parte de la Uariv, se contempla pasar a acciones de movilización social.

Estas medidas de protesta, según el documento, podrían escalar incluso al ámbito nacional, en un esfuerzo por visibilizar y solventar la desatención que padecen cientos de víctimas en el territorio cordobés.