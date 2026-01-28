Cometa 3I/ATLAS: Novedades en su composición que siguen sorprendiendo a los astrónomos

Mucho se ha especulado durante los últimos meses sobre la naturaleza del visitante interestelar 3I/Atlas. Ríos de tinta se han plasmado en los diferentes medios de comunicación y artículos científicos sobre la posibilidad de que este objeto, que hasta el momento no se sabía su naturaleza, pudiese ser una nave tripulada de otros mundos o algo más ‘desconocido’.

Y pese a que renombrados científicos como Avi Loeb de Harvard especularon y mostraron pruebas a favor de que 3I/Atlas fuera algo más que un cuerpo celeste como un asteroide o un cometa, la NASA publicó sus más recientes hallazgos sobre el visitante interestelar, dando una conclusión categórica sobre lo que realmente es este objeto espacial.

Este interestelar muestra un comportamiento típico de un cometa, con componentes como agua y dióxido de carbono en su estructura. La variabilidad de su brillo y las fluctuaciones de su cola, que es la envoltura de gas y polvo que se general al acercase al Sol, eleva su temperatura y puede inflar su tamaño, lo que complica su trabajo.

Durante los primeros meses, el cometa presentó una actividad limitada. Sin embargo, tras su paso por el perihelio en octubre de 2025, los instrumentos espaciales registraron un incremento significativo en la emisión de sustancias como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos.

Novedades que presenta el cometa 3I/ATLAS:

Aunque actualmente se aleja del sistema solar, los científicos continúan observándolo para comparar su fase activa con su etapa de enfriamiento. Además, su próxima aproximación a Júpiter en 2026 podría influir en su recorrido.

Las primeras mediciones realizadas con el Telescopio Espacial Hubble y otros instrumentos astronómicos establecieron que 3I/ATLAS sigue una trayectoria hiperbólica, lo que indica que no está ligado gravitatoriamente al Sol y que atravesará el Sistema Solar una sola vez

Uno de los aspectos más llamativos es la composición de su coma. Los datos muestran que la cantidad de dióxido de carbono liberada es significativamente mayor que la de agua, una proporción inversa a la que se observa en la mayoría de los cometas del Sistema Solar. Para los investigadores, este rasgo sugiere que 3I/ATLAS se formó en condiciones ambientales muy diferentes a las de nuestra vecindad cósmica.

Las observaciones también revelaron la presencia de chorros de material que emergen de su superficie y cambian lentamente de orientación. Estos jets reflejan procesos activos en la superficie del cometa, un comportamiento poco documentado.

A estas particularidades se suma la detección de una ‘anti-cola’, un flujo de polvo que aparenta extenderse en dirección al Sol, en lugar de hacerlo en sentido contrario, como ocurre en la mayoría de los cometas.

