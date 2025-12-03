Sorprendente hallazgo en el Cometa 3I/Atlas: Descubren erupciones de volcanes de hielo

La llegada del cometa 3I/ATLAS a nuestro vecindario cósmico se ha convertido en uno de los episodios más intrigantes de la astronomía reciente.

Descubierto en julio por la NASA, el objeto proveniente de otro sistema estelar mostró un comportamiento inesperado: exhibió signos inequívocos de actividad criovolcánica, un fenómeno que normalmente se asocia con cuerpos helados originados en las regiones más externas del Sistema Solar.

Revelan de qué está compuesto el cometa 3I/Atlas

La primera sorpresa llegó cuando telescopios europeos, especialmente el Joan Oró del Observatorio del Montsec, registraron chorros de gas y polvo que emergían de su superficie. Estos penachos revelaron que el interior del cometa no era un simple conglomerado de hielo inerte, sino un cuerpo con procesos internos capaces de activarse al recibir energía solar.

A medida que avanzaba hacia su perihelio a finales de octubre, el brillo del cometa aumentó día tras día. La radiación del Sol calentó sus capas externas y desencadenó la sublimación del hielo atrapado, proceso que dejó visibles las emisiones a través de diversos instrumentos astronómicos.

Qué hay detrás de los chorros helados de 3I/ATLAS

Las investigaciones preliminares apuntan a que los criovolcanes se activaron cuando el dióxido de carbono sólido presente en el cometa alcanzó el punto en el cual se convierte en gas. Esa transición elevó la presión interna y permitió que fluidos oxidantes circularan hacia zonas ricas en hierro, níquel y sulfuros. El contacto entre estos materiales generó reacciones que impulsaron al exterior el material observado.

Este hallazgo sugiere que el visitante interestelar conserva cavidades internas y sustancias volátiles, características similares a las que poseen algunos cuerpos transneptunianos del Sistema Solar.

Cometa 3I/Atlas tiene una composición similar

El equipo liderado por el investigador Josep Trigo-Rodríguez comparó los datos del cometa con meteoritos primitivos recuperados en la Antártida. Sorprendentemente, la composición espectroscópica de 3I/ATLAS coincidía con las condritas carbonáceas, uno de los materiales más antiguos conocidos.

Esa similitud alimenta una hipótesis poderosa: en distintos sistemas estelares podrían formarse cuerpos helados mediante procesos casi idénticos. Si se confirma, 3I/ATLAS ofrecería una pista extraordinaria sobre la universalidad de la química que da origen a mundos helados.

¿Hasta cuándo estará el Cometa 3I/Atlas en el sistema solar?

El cometa abandonará el Sistema Solar el próximo año, por lo que su estudio se volvió una carrera contrarreloj. Su trayectoria hiperbólica, junto con una velocidad inicial extremadamente alta, descartó desde el principio cualquier origen artificial o local.

Los investigadores estiman que podría medir cerca de un kilómetro y superar los 600 millones de toneladas de masa, suficiente para retener calor y permitir la actividad interna registrada.

La exposición milenaria a rayos cósmicos habría modificado su superficie, pero su interior conserva materiales prístinos, auténticas cápsulas químicas de otra estrella.

3I/ATLAS no solo ofrece información única sobre su propio origen, sino que también redefine los modelos con los que se estudian los objetos interestelares. Sus chorros helados mostraron que incluso los cuerpos que viajan entre estrellas pueden albergar dinámicas complejas.