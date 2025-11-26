NASA pone fin al misterio de 3I/ATLAS: la agencia reveló la verdad del ‘visitante interestelar’

Mucho se ha especulado durante los últimos meses sobre la naturaleza del visitante interestelar 3I/Atlas. Ríos de tinta se han plasmado en los diferentes medios de comunicación y artículos científicos sobre la posibilidad de que este objeto, que hasta el momento no se sabía su naturaleza, pudiese ser una nave tripulada de otros mundos o algo más ‘desconocido’.

Y pese a que renombrados científicos como Avi Loeb de Harvard especularon y mostraron pruebas a favor de que 3I/Atlas fuera algo más que un cuerpo celeste como un asteroide o un cometa, la NASA publicó sus más recientes hallazgos sobre el visitante interestelar, dando una conclusión categórica sobre lo que realmente es este objeto espacial.

¿Qué dijo la NASA sobre 3i/Atlas?

La nasa publicó hace unos días unas fotos tomadas por tres de sus misiones en marte, mientras 3i/Atlas pasaba a 18 millones de millas de la posición actual. Estas imágenes por fin ponen punto final a las especulaciones, debido a que pudieron determinar la verdadera naturaleza del objeto.

Y aunque, muchos internautas dijeran y desearan que 3i/Atlas fuese algo más que un cometa, la realidad es que el visitante espacial no es más que eso: un cometa. “Queríamos encontrar señales de vida en el universo, pero la realidad es que 3I/Atlas es solamente un cometa’, dijo Amit Kshatriya, oficial senior de la NASA en conferencia de prensa.

Cometa 3I/ATLAS - Crédito: NASA Ampliar

La nave HiRISE de la NASA tomó una foto del objeto a 29 millones de kilómetros, la cual muestra que 3i/Atlas posee una ‘cola’, una propiedad que es natural en los cometas. Además, esta misma cualidad se había notado en imágenes pasadas tomadas por las mismas misiones y otros telescopios.

Además, la misión MAVEN logró captar imágenes que muestran el hidrógeno que emana 3I/ATLAS, lo cual reafirma la teoría inicial de que se trataba de un cometa y no de una nave espacial como se especulaba en algunos círculos científicos.

¿Por qué se pensaba que 3I/ATLAS podía ser una nave espacial?

El hecho de que sea el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar (después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov) ya lo hace un visitante extraordinario y raro, lo que estimula la imaginación.

Además, los científicos aseguraron que el cometa presenta proporciones químicas diferentes a la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, se encontró que la proporción de dióxido de carbono (CO₂) a agua (H₂O) era extremadamente alta, de las más altas jamás registradas, lo que sugiere que se formó en condiciones muy frías de otro sistema estelar. También mostró altos niveles de níquel en relación con el hierro.

El hecho de que su trayectoria retrógrada estuviera alineada de manera poco probable con el plano de la eclíptica fue mencionado por algunos investigadores como una anomalía que podría sugerir un origen artificial.

Sien embargo, estos más recientes hallazgos de la NASA cierran un capítulo para los entusiastas de la astronomía y del misterio. Las pruebas han hablado y todo apunta a que se trate de un cometa que pasará cerca de nuestro planeta en los próximos días.