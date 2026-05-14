Colombia y Alemania dan un paso concreto hacia el mercado global del hidrógeno renovable

La transición energética de Colombia ya tiene interlocutores en Europa. Una delegación de cinco empresas colombianas viajó a Berlín y Hamburgo en la misión “Empresarios Aprenden de Empresarios”, organizada por CatalHyst, iniciativa de cooperación alemana para el desarrollo del hidrógeno renovable en Colombia, para conectar directamente con la industria alemana y estrechar lazos comerciales entre los países.

La delegación sostuvo encuentros con más de 20 actores alemanes que representan toda la cadena de valor del hidrógeno: empresas de los sectores energético, acero, refinerías, marítimo, puertos, agrícola; el instituto de investigación Fraunhofer ISE; entidades de financiamiento como KfW Group; especialistas en certificación como TÜV NORD GROUP; potenciales compradores y compañías de tecnología avanzada.

“El resultado más importante de este intercambio es que estamos forjando la confianza entre industrias y países, en un sector que sigue en constante evolución. Colombia es ese socio confiable para Alemania, y seguiremos trabajando juntos para apoyar los proyectos faro” Carsten Rolle, Codirector de Energía, Transporte y Medio Ambiente de la Confederación de Industrias Alemanas (BDI)

El resultado fue claro: hay demanda real y Colombia tiene el potencial para responderla.

“En Alemania encontramos una demanda real y confirmada por hidrógeno renovable y sus derivados. El reto para Colombia es avanzar en capacidades, conocimiento y cumplimiento de estándares para convertir nuestro potencial de energías renovables en moléculas exportables y convertirnos en jugadores relevantes para Europa en la próxima década”, afirmó Andrés Felipe Camacho, líder del equipo de Hidrógeno de Bajas Emisiones de Ecopetrol.

Quiénes fueron y por qué

La misión fue uno de los beneficios otorgados a los ganadores de los Premios CatalHyst H₂, entregados en diciembre de 2025 para reconocer las iniciativas con mayor capacidad real dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable en Colombia. Los ganadores fueron la Armada Nacional de Colombia, OPEX, Ecopetrol y Colibri Energy. A la delegación también se sumó Monómeros, empresa líder en fertilizantes en el país.

CatalHyst articula la alianza entre la Confederación de Industrias Alemanas (BDI) y la Cámara de Hidrógeno y Gases Renovables ANDI–Naturgas, con el propósito de conectar empresas colombianas y alemanas y acompañar el desarrollo concreto de proyectos de hidrógeno renovable.

“La cooperación con Alemania ha sido fundamental para fortalecer el sector de hidrógeno de Colombia. A nivel empresarial, esta misión es un hito para concretar alianzas entre instituciones colombianas y alemanas, para el desarrollo de proyectos conjuntos de hidrógeno y combustibles sostenibles que está demandando el mundo”, señaló Karen Peralta, Directora de la Cámara de Hidrógeno y Gases Renovables ANDI NATURGAS.

El problema que esta misión busca resolver

El reto al que esta misión busca contribuir, tiene que ver con que los proyectos de hidrógeno renovable en Colombia no están llegando a una decisión final de inversión. Esa brecha entre las etapas iniciales y la ejecución es exactamente donde CatalHyst quiere intervenir.

“Tenemos una brecha principalmente entre las etapas iniciales donde se ubica un gran número de proyectos, y aquellos que logran llegar a una decisión final de inversión. Es justo allí donde esta misión y la cooperación alemana busca contribuir, de manera que los proyectos estén listos para presentarse a los diferentes fondos de financiación que hay disponibles”, explicó Laura Carreño, Directora del Proyecto CatalHyst.