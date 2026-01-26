El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cancillería designó provisionalmente a Iván Domínguez en el consulado de Colombia en Argentina

Este lunes, 26 de enero, Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que la Cancillería colombiana designó a provisionalmente a Iván Domínguez en el consulado de Colombia en Argentina.

¿Qué dijo Julio Sánchez Cristo?

La designación, según contó, es para el “cargo código 1014, grado 13, de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores”, adscrito al consulado colombiano en ese país sudamericano.

“Llegó hace dos meses al cargo de jefe de gabinete de la canciller y lo mandan para Argentina, no es de carrera”, comentó Julio Sánchez Cristo.

