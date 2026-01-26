6AM W6AM W

Cancillería designó provisionalmente a Iván Domínguez en el consulado de Colombia en Argentina

Según Función Pública, Iván Alberto Domínguez Leyton es desde el 1 de agosto el jefe de gabinete de la Cancillería. Ahora irá al consulado en Argentina.

Iván Alberto Domínguez Leyton junto a la canciller Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería.

Este lunes, 26 de enero, Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que la Cancillería colombiana designó a provisionalmente a Iván Domínguez en el consulado de Colombia en Argentina.

¿Qué dijo Julio Sánchez Cristo?

La designación, según contó, es para el “cargo código 1014, grado 13, de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores”, adscrito al consulado colombiano en ese país sudamericano.

“Llegó hace dos meses al cargo de jefe de gabinete de la canciller y lo mandan para Argentina, no es de carrera”, comentó Julio Sánchez Cristo.

Escuche la noticia completa a continuación:

