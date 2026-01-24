El Gobierno calificó como ejecución extrajudicial nuevo ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

El Gobierno Nacional condenó el ataque perpetrado por Estados Unidos contra una lancha en aguas internacionales del Caribe, ocurrido en las últimas horas, y lo calificó como una ejecución extrajudicial.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, afirmó que este tipo de acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos y hacen parte de una política de medidas unilaterales que se justifican bajo la llamada guerra contra el narcotráfico. Según la canciller, el reciente ataque se suma a más de 120 muertes registradas en el mar Caribe y el océano Pacífico desde el 3 de septiembre del año pasado.

Lea también: Llamada “muy positiva” entre canciller de Colombia y secretario Rubio: preparan reunión Petro-Trump

“Que se suman a más de 120 asesinadas en el mar Caribe y en el Océano Pacífico desde el 3 de septiembre del año pasado. Medidas unilaterales, interferencia en la soberanía, presión sobre nuestros sistemas judiciales, ambición sobre los recursos naturales. En los últimos 12 meses, pero también en los últimos dos siglos de nuestra América, ha sido escenario de estos y tantísimos actos de agresión”, expresó Villavicencio.

Le puede interesar: Donald Trump “valoró” la llamada y el tono de la conversación con Gustavo Petro: John McNamara

La jefa de la diplomacia también enfatizó que, en el actual contexto global, la justicia y la unión entre los países de la región son pilares fundamentales para enfrentar este tipo de situaciones. Aseguró que el mundo atraviesa una transformación profunda, en la que la verdad y la iniciativa respaldan un nuevo rumbo, dejando atrás a quienes se resisten a comprender y adaptarse a los cambios.