¿Qué está pasando con la Cancillería y la diplomacia colombiana?

En Hora20 el análisis a la crisis en Estados Unidos por cuenta del exceso de uso de la fuerza por parte del ICE y lo que esto representa para la democracia en Estados Unidos. Después, una mirada a lo que ocurre con la carrera consular y diplomática, los despidos, los nombramientos, la ley de garantías y las elecciones.

Lo que dicen los panelistas:

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador en Washington y columnista, aseguró que Trump impulsa un proyecto con un alcance muy largo, “hay suficiente evidencia porque él lo ha dicho: dice que se merece un tercer periodo, entonces lo de Minneapolis es un intento de moverle el piso a la institucionalidad”. En ese sentido, advirtió que Trump necesita una fuerza para intervenir en los estados demócratas, “esa intervención no corresponde a los niveles de migración, con lo cual, es un propósito político-electoral de crear un nuevo estado en EE. UU”. también señaló que Trump sabe que lo único que lo puede detener es el congreso, “por eso evita perder las mayorías en el congreso. Trump intenta impedir la votación y usa la intimidación como herramienta electoral”.

Frente a los despidos masivos en la Cancillería, explicó que la rotación es normal, pero que realmente estamos ante un tsunami con los últimos cambios, “e cambia a funcionarios con recorrido por personajes sin formación. Los cambios tienen un objetivo electoral y generar gratitud clientelista. Segundo, un control de elecciones en el exterior, que es un asunto sensible que debe vigilar la Procuraduría”.

Para Claudia Palacios, periodista, columnista y analista, los medios de EE. UU. han estado despistados frente a lo que ocurre con Trump, pues considera que se analiza de una manera extrema e inmediatista, “hay mucha incertidumbre y Trump no tiene límites, entonces toca ser prudentes en decir si este es un punto de inflexión”. Recalcó que hoy no es claro un personaje que ayude a calmar las aguas, “tal vez tiene que ser con la ayuda de un actor internacional porque la gente está muy enfadada”.

Sobre los cambios consulares, dijo que quedan cuatro días para que entre en vigencia la Ley de Garantías, ¿qué se puede hacer en cuatro días? Todo está hecho para que no se pueda hacer nada. Por otro lado, recordó las tensiones entre el servicio diplomático y el gobierno, “los encuentros entre los sindicatos de la Cancillería y el presidente Petro se dieron el año pasado cuando Petro hablaba de los blancos en la Cancillería y que estos se irían y serían reemplazados por otros y ellos responden que no están para alinearse con la ideología de un presidente”.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, profesor universitario y columnista, advirtió que el gobierno de Trump está buscando desplegar la guardia federal en estados demócratas, “ya vimos lo de California, lo de Nueva York, pero esto no es en proporción de migrantes. En Texas hay 2,1 millones de inmigrantes y no se ha dado el despliegue por asuntos como la segunda enmienda sobre porte de armas”. Resaltó que los gobernadores demócratas y republicanos sienten presión real, “los americanos consagran cercano las enmiendas como la primera y segunda, dos cosas que hacía Alex Pretti cuando fue asesinado”.

En cuanto al panorama consultar, dijo que la izquierda guarda silencio cuando se hacen nombramientos que responden a intereses políticos o a quienes hay sido removidos desde la carrera diplomático por figuras que no tienen experiencia en el servicio consular, “desde los sindicatos se vienen quejando en que para qué hacer carrera diplomática si después nombran a personas relacionadas con la política”.

Desde Minneapolis, Iker Seisdedos, corresponsal jefe de El País en EE. UU., contó que la ciudad está conmocionada después de la muerte de Alex Pretti, “hay una sensación de enfado con la impunidad de los agentes federales y la defensa que hace el gobierno Trump sobre los agentes. La ciudad está a -25 grados y lleva dos meses tomada por las fuerzas antiinmigración, entonces la gente se ve combativa y aguerrida en la manera como enfrentan esta toma de Minneapolis”.

Detalló que las personas ven cosas que no le gustan, “algunos votantes de Trump pueden estar de acuerdo en evitar la migración, pero no en la muerte de personas a manos de estos agentes”. Por otro lado, hizo referencia sobre el alcance electoral de lo que ocurre en Minneapolis, “la Fiscal general ha pedido las actas electorales al gobernador Walz, en esa medida, se habla de que todo esto es el enmascaramiento de algo diferente: tomar control electoral para alterar los resultados de las elecciones de medio mandato”.

Julián Camilo Silva, ministro Consejero de Carrera Diplomática y presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), señaló que en la Cancillería hay cambios en la planta de personal a un ritmo inesperado, “no tenemos la magnitud exacta de los cambios y las solicitudes de información que hemos hecho no han tenido respuesta”, pues denunció que la dirección de talento humano de la Cancillería no responde derechos de petición y que están pensando en cambiar al mecanismo de la tutela para acceder a esa información. Detalló que el personal declarado insubsistente ha sido en la dirección de asuntos consulares, misiones en el exterior, dirección de sistemas y cambio de contratistas en la academia diplomática, “se han dado cambios en muchas áreas de la Cancillería y eso hace más difícil hacer seguimiento al número completo de los cambios y a los perfiles que están llegando”.

Sobre el efecto electoral, aclaró que en los consulados en el exterior, el cuerpo diplomático ejerce como delegados de la Registraduría, “son funcionarios en consulados y embajadas los que son garantes de elecciones en el exterior”.