A la cárcel hombre señalado de cometer al menos seis robos al comercio en el centro de Pereira

Un juez de control de garantías de Pereira ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alexander Moreno, señalado de estar detrás de una repetición de robos a establecimientos comerciales en distintos puntos de la capital risaraldense.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre agosto de 2024 y octubre de 2025, periodo en el que el hoy procesado habría ingresado, principalmente en horas de la madrugada, a varios locales comerciales en el centro de la ciudad aprovechando la ausencia de personas y las bajas condiciones de vigilancia.

Entre los establecimientos afectados hay almacenes de insumos médicos, locales de productos de belleza, espacios donde se exhiben piezas de arte e incluso un bufete de abogados.

Las autoridades estiman que el valor de los elementos hurtados supera los 48 millones de pesos, suma que incluye mercancía, equipos y otros bienes sustraídos durante los diferentes hechos investigados.

Por estos casos, una fiscal de la Seccional Risaralda le imputó a Alexander Moreno el delito de hurto calificado y agravado; teniendo en cuenta la reiteración de los hechos y la forma en la que, presuntamente, se cometieron. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si Moreno estaría vinculado a otros hechos similares registrados en la ciudad y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas a medida que avance el caso.