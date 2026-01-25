Policía desmantela sistema de vigilancia ilegal usado por bandas criminales en Dosquebradas

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira descubrió y retiró de circulación más de 15 cámaras de vigilancia que estaban siendo utilizadas por estructuras delincuenciales en el municipio de Dosquebradas para facilitar actividades criminales y evadir los controles de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, los dispositivos fueron incautados durante varios operativos en distintos barrios, donde se evidenció que las cámaras y otros equipos tecnológicos habían sido instalados de manera ilegal.

Este sistema clandestino permitía a las bandas que, presuntamente están a servicio de ‘Cordillera’, monitorear los movimientos de la Policía y alertar sobre operativos, constituyéndose en una herramienta clave para la comisión de delitos como la venta de estupefacientes, el cobro de préstamos gota a gota e incluso el tránsito de armas de fuego. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“En las operaciones urbanas en Dosquebradas hemos desactivado más de 15 cámaras ilegales con su sistema de monitoreo y control. Estas son utilizadas por grupos criminales como ‘Cordillera’ y otros más para detectar la presencia de las autoridades y de la Policía. Esta es una estrategia que obedece a la acción operativa en estos barrios críticos”, afirmó el coronel Ochoa.

Las autoridades señalaron que este tipo de vigilancia ilegal representa una grave amenaza para la seguridad ciudadana y reiteraron que continuarán con los operativos para identificar y desmontar estos mecanismos usados para burlar la acción institucional y fortalecer el control territorial.

