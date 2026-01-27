Absuelven a hermanos acusados del homicidio de Lucas Villa asesinado en Pereira

Una jueza absolvió a Johnatan Steven Mejía Hurtado y Jhon Alexander Mejía Hurtado, conocidos como alias ‘Truan’ y alias ‘Care Vieja’, de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

La decisión judicial se da tras considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlos con los hechos violentos ocurridos el 5 de mayo de 2021, en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira, en medio de las manifestaciones del Paro Nacional donde fue asesinado el líder social, Lucas Villa.

Según el fallo, durante el proceso se evidenciaron contradicciones en los testimonios presentados por la Fiscalía, así como vacíos probatorios que impidieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en los delitos imputados.

Escuchemos apartes de la audiencia

El contexto del caso Lucas Villa

Los hechos ocurrieron en la tarde del 5 de mayo de 2021, cuando Lucas Villa, estudiante universitario y participante activo de las protestas, fue atacado a tiros mientras se manifestaba en el viaducto que conecta a Pereira con Dosquebradas; Lucas Villa recibió múltiples impactos de bala y falleció días después, el 10 de mayo, convirtiéndose en uno de los símbolos más visibles de la violencia registrada durante la protesta social en el país.

Tras su asesinato, las autoridades adelantaron múltiples capturas e imputaciones relacionadas; sin embargo, estos procesos terminaron en absoluciones al no lograrse probar la participación directa de los señalados.

La juez que lideró este proceso señaló que lastimosamente la administración de justicia falló y que desde un principio hubo un sesgo en la investigación por parte de quien llevó el proceso.

Frente a este proceso los detenidos fueron dejados en libertad, mientras que el miércoles 28 de enero se llevará a cabo la audiencia de sentencia absolutoria.