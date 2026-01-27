Reconocido centro comercial de Bogotá prepara jornada de adopción de mascotas: fechas y requisitos
El Instituto de Protección y Bienestar Animal lidera este evento para cambiarle la vida a animales que han sido abandonados o maltratados en la capital.
Desafortunadamente, en Colombia siguen siendo comunes los casos de abandono y maltrato que se presentan frente a los animales de compañía en los entornos urbanos. Es así como miles de perros y gatos terminan sobreviviendo en medio de condiciones deplorables.
Esta dura realidad motiva el esfuerzo de las instituciones, individuos y autoridades que se preocupan por cambiarle la vida a estos animales, protegiéndolos y conectándolos con familias dispuestas a darles amor y ternura.
Es por ello que en esta ocasión el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) prepara una nueva jornada de adopción en el Centro Comercial El Edén de Bogotá.
Jornada de adopción de mascotas en el Centro Comercial El Edén
La jornada de adopción de perros y gatos liderada por el IDPYBA se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero de 2026 en el Centro Comercial El Edén, que se encuentra sobre la avenida Boyacá con calle 12.
La Alcaldía invitó a la ciudadanía interesada en participar a acercarse a la Plaza Jasmín, en el primer piso del centro comercial, entre las 12:00 m y las 5:00 de la tarde, donde serán atendidos por el equipo de adopciones de la entidad.
La jornada también contempla la participación en una charla de sensibilización para promover el diálogo, la convivencia y el bienestar animal, programada desde las 2 de la tarde.
Requisitos para adoptar una mascota con el IDPYBA
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones si desea participar en esta o cualquier jornada de adopción de mascotas organizada por el IDPYBA:
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión. Es importante tener en cuenta que se debe contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación de la mascota a su nuevo hogar.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial; no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, lleve correa y pechera y, si es un animal de manejo especial, se exige llevar un bozal y tener experiencia en su cuidado.