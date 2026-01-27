Reconocido centro comercial de Bogotá prepara jornada de adopción de mascotas: fechas y requisitos. Getty Images / Thomas Barwick

Desafortunadamente, en Colombia siguen siendo comunes los casos de abandono y maltrato que se presentan frente a los animales de compañía en los entornos urbanos. Es así como miles de perros y gatos terminan sobreviviendo en medio de condiciones deplorables.

Esta dura realidad motiva el esfuerzo de las instituciones, individuos y autoridades que se preocupan por cambiarle la vida a estos animales, protegiéndolos y conectándolos con familias dispuestas a darles amor y ternura.

Es por ello que en esta ocasión el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) prepara una nueva jornada de adopción en el Centro Comercial El Edén de Bogotá.

Jornada de adopción de mascotas en el Centro Comercial El Edén

La jornada de adopción de perros y gatos liderada por el IDPYBA se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero de 2026 en el Centro Comercial El Edén, que se encuentra sobre la avenida Boyacá con calle 12.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía interesada en participar a acercarse a la Plaza Jasmín, en el primer piso del centro comercial, entre las 12:00 m y las 5:00 de la tarde, donde serán atendidos por el equipo de adopciones de la entidad.

La jornada también contempla la participación en una charla de sensibilización para promover el diálogo, la convivencia y el bienestar animal, programada desde las 2 de la tarde.

🚨Este 31 de enero primera gran jornada de adopciones en 2026!! Centro Comercial El Edén. Avenida Boyacá Calle 12.

12:00 m a 5:00 p.m.

Decenas de animales buscan un nuevo hogar que tu puedes brindarles.

Requisitos para adoptar una mascota con el IDPYBA

