No son regalos: Alcaldía de Medellín pide compromiso en la adopción de mascotas

La Alcaldía de Medellín, a través del Centro de Bienestar Animal La Perla, reiteró el llamado a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable de perros y gatos.

Sara Bastidas Rojas

Durante 2025, cerca de 1.600 animales encontraron un hogar, incluidos los 80 perros y gatos adoptados en la más reciente ‘adoptatón’, realizada en noviembre. Sin embargo, la situación sigue siendo desafiante: 1.766 caninos y 53 felinos continúan a la espera de una familia que les brinde cuidado y afecto.

La Perla, considerado el Centro de Bienestar Público más grande de Colombia, recibe mensualmente entre 350 y 420 animales en condición de vulnerabilidad. En lo corrido del año, 2.548 perros y gatos han recibido atención veterinaria integral, procesos de recuperación, bienestar y espacios de esparcimiento, gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en medicina veterinaria, trabajo social y áreas administrativas.

Actualmente, el centro alberga 2.536 animales, entre aquellos listos para adopción y otros que se encuentran en procesos médicos. A lo largo del año, se realizaron jornadas semanales de adopción en centros comerciales, parques, instituciones educativas y empresas, además de cuatro grandes ‘adoptatones’, con el objetivo de promover decisiones responsables y conscientes por parte de la ciudadanía.

“Queremos invitar a Medellín a adoptar con responsabilidad. Los animales no son regalos, merecen un hogar real, un vínculo amoroso y el rechazo absoluto al maltrato y al abandono”, declaró la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.

En 2025, 3.875 animales rescatados llegaron a La Perla gracias al trabajo articulado entre la ciudadanía y las instituciones, lo que evidencia la urgencia de continuar promoviendo la protección animal.

