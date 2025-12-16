Centro Comercial en Bogotá tendrá 50% de descuento en sus atracciones durante diciembre y enero // Caracol Radio

La época navideña es una de las temporadas donde mayores compras se realizan alrededor del mundo, ya sea en el marco de las vísperas de Navidad, el cierre del año y otras variables como el pago de la prima; ante tantos gastos, aquellas tiendas que ofrecen descuentos son la mejor opción ante la alta demanda.

En medio de este panorama, muchas compañías aprovechan para hacer alianzas entre sí con el propósito de ofrecer a los clientes las mejores propuestas para su economía, una de las grandes estrategias son los bonos de descuento, los cuales se pueden obtener luego de hacer compras por un determinado valor o tras cumplir algunos términos y condiciones.

Bogotá, ciudad donde reside una mayor cantidad de ciudadanos en el país, suele tener un movimiento turístico importante en diciembre, pues una gran mayoría viaja hacia su pueblo natal o de vacaciones; lo que permite que el tráfico vehicular suela disminuir en la última semana del mes y el inicio de enero, aunque en teoría esto es algo positivo para el tránsito por la capital, esto también tiene, en consecuencia, que algunos lugares como parques de atracción o centros comerciales reciban menos clientela en estas fechas.

Centro Comercial en Bogotá tendrá 50% de descuento en sus atracciones durante diciembre y enero

Para combatir contra esta problemática, el Centro Comercial El Edén, caracterizado por ofrecer el mejor catálogo en diversión a sus asistentes, puso a disposición de su clientela una oferta del 50% de descuento en sus principales atracciones.

¿Qué debe hacer para obtener el descuento?: Deberá realizar compras superiores a $100.000 en Pepe Ganga, Frisby o Alkosto y recibirá 50% de descuento en todas las atracciones de El Edén.

Si está de cumpleaños puede ir a una atracción GRATIS

‘Edentainment’ también compartió a través de sus redes sociales otra promoción que beneficia a todos los cumpleañeros, pues podrán ingresar a cualquiera de las atracciones del centro comercial totalmente gratis, solo deben presentar su documento de identidad para corroborar su fecha de nacimiento.

Este beneficio solo aplica para un ingreso y es exclusivo durante el día de cumpleaños, no incluye ningún insumo y estará disponible para redimirse hasta el próximo 31 de enero de 2026.

El Edén y sus grandes ofertas a lo largo del año

No es la primera vez que el centro comercial ofrece promociones a sus asistentes, pues el pasado 14 de noviembre y con el ánimo de celebrar un año de la inauguración del complejo cinematográfico Viziona, ubicado dentro de El Edén, hubo entradas de cine a tan solo $1.000 pesos colombianos.

Por otro lado, para Halloween ofrecieron un 2x1 en todas las atracciones de entretenimiento de ‘Edenteinment’, esto solo fue válido durante el 31 de octubre.