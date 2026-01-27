Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá: fechas, requisitos y cómo inscribirse

Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá, Foto getty images y logo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la habilitación de 3.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos en Bogotá durante febrero de 2026.

Esta iniciativa hace parte de las estrategias para promover el bienestar animal y el control responsable de la población de animales de compañía en la ciudad.

El proceso de agendamiento iniciará desde el lunes 26 de enero e irá hasta el miércoles 28 de enero, fechas en las que los ciudadanos podrán solicitar su turno para acceder a este servicio gratuito, con el fin de comenzar las cirugías a partir de la primera semana de febrero.

Le puede interesar: Medellín promueve adopción de animales viejos: 349 perros y gatos mayores esperan hogar en La Perla

Fechas de agendamiento para la esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que los turnos se habilitarán de manera semanal durante febrero.

Los lunes se abrirá el agendamiento para el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, salón de Prácticas.

Los miércoles se habilitarán los cupos para el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la localidad de Engativá. Este esquema permitirá una atención organizada y escalonada a lo largo del mes.

Lea aquí también: Termine el bachillerato gratis en Bogotá en 2026: cupos para vendedores informales y comerciantes

¿Cómo solicitar el turno para esterilización gratuita de mascotas?

Para acceder al servicio, los ciudadanos deben realizar el agendamiento previo a través del portal oficial dispuesto por el IDPYBA. El proceso se realiza de manera virtual y requiere el registro de los datos del animal y del tenedor.

Una vez completado el formulario, el sistema enviará la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico. Esta confirmación deberá ser presentada el día de la cita para poder acceder al procedimiento.

El agendamiento se realiza únicamente a través del siguiente enlace: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

¿Quiénes pueden acceder a los 3.000 cupos de la esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá?

El programa está dirigido a animales de compañía que pertenezcan a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, así como a personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables.

El servicio de esterilización no tiene ningún costo y busca garantizar el acceso a procedimientos veterinarios seguros para poblaciones que enfrentan barreras económicas para atender la salud reproductiva de sus animales.

Requisitos para acceder a los 3.000 cupos de esterilización de perros y gatos en Bogotá

Para que los animales puedan ser esterilizados, deben cumplir con algunos requisitos de salud y edad.

Los perros y gatos deben encontrarse en buen estado de salud, tener entre cuatro meses y ocho años de edad y cumplir con un ayuno de ocho horas tanto para líquidos como para sólidos.

En el caso de las hembras, no deben estar en celo ni en estado de gestación al momento del procedimiento. Estas condiciones son indispensables para garantizar la seguridad del animal durante la cirugía.

También puede leer: ¡Oferta laboral Bogotá! Vacantes para trabajar en obras viales: requisitos, perfiles y más

El día del procedimiento, los ciudadanos deberán presentar una fotocopia de la cédula del tenedor y un recibo público reciente que permita verificar el estrato socioeconómico del hogar.

Además, es obligatorio llevar guacal para gatos y collar con traílla para perros.

En el caso de caninos de manejo especial, se debe presentar bozal. También se solicita llevar una cobija y un collar isabelino para el cuidado posterior del animal.

Las personas interesadas en ampliar la información sobre las jornadas de esterilización pueden consultar los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, donde se publican actualizaciones sobre fechas, cupos y requisitos.

También le puede interesar: Cursos de natación GRATIS en Bogotá: como inscribirse y donde

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: