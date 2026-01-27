Preocupación en Ibagué por el aumento del 60 % en los homicidios

Tolima

Preocupado se mostró el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, debido al considerable aumento de los homicidios en el inicio de este año 2026. En diálogo con Caracol Radio, el oficial precisó que la ciudad registra ocho homicidios con corte al 25 de enero, lo que representa un incremento del 60 % frente a los cinco casos reportados en el mismo periodo de 2025.

Según el coronel López, de los ocho homicidios ocurridos en lo corrido del mes, ya han sido identificados los responsables de al menos cinco. “En el corto plazo vamos a entregar resultados contundentes e importantes que daremos a conocer a la opinión pública”, indicó.

Además, trascendió que las autoridades contemplan implementar planes de choque e intervenciones focalizadas para contrarrestar el delito de homicidio en Ibagué, concentrados principalmente en las comunas Siete y Ocho.

“Tenemos ejes de intervención soportados en tres líneas: primero, prevención, trabajando con la comunidad para la obtención de información; segundo, un componente operacional que desarrollaremos con las Fuerzas Militares, con presencia en sectores priorizados; y tercero, trabajo articulado con la Alcaldía y la Fiscalía para entregar los resultados que la ciudadanía espera”, manifestó el coronel.

Durante el más reciente fin de semana se registraron tres sicariatos en Ibagué, que dejaron dos hombres muertos y uno gravemente herido. Al parecer, la mayoría de los casos estarían relacionados con ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales y disputas por el control territorial del tráfico de estupefacientes.