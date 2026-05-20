Capturados por comprar con tarjetas robas en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles de la captura en flagrancia de dos personas de 38 y 48 años por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes en establecimientos de comercio.

La Policía detuvo a estos presuntos delincuentes luego que un ciudadano manifestara que, sobre la carrera Quinta con calle 40 del barrio Restrepo, se encontraban haciendo compras utilizando, al parecer, tarjetas bancarias hurtadas.

“Los policías lograron interceptar a estos individuos, hallándoles en su poder varios documentos de identificación, entre ellos una cédula de ciudadanía y 4 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias. Asimismo, les fueron encontrados 78 cajetillas de cigarrillos, mercancía avaluada aproximadamente en $700 mil”, dijo la mayor, Yuleyxi Andrade Fandiño, comandante de la Estación de Policía Centro.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, se logró establecer que los hoy capturados habrían efectuado compras en un supermercado del barrio Piedra Pintada utilizando las tarjetas bancarias de un ciudadano de 68 años, quien manifestó que, luego de arribar al Terminal de Transportes de Ibagué y llegar posteriormente a su residencia, se percató de la pérdida de su billetera junto con sus documentos personales y tarjetas bancarias.

La víctima informó además que registraba al menos tres transacciones comerciales no autorizadas, situación que permitió a los uniformados materializar la captura inmediata de estos individuos.

Los capturados, junto con los elementos incautados y recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.