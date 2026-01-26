Alias ´Molina´: el joven de 20 años que se convirtió en el sicario más buscado de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que Yonatan Andrés Tapiero Chaguala de 20 años, conocido como en el mundo delincuencial con el alias de “Molina”, es el hombre más buscado por ser el presunto dinamizador del delito de homicidio en la capital tolimense.

Según los registros de las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, alias ´Molina´ sería el presunto responsable de 4 homicidios, dos de ellos ocurridos en el año 2025 y otros 2 en lo que va del 2026.

La recompensa por alias ´Molina´.

Según el oficial, la recompensa que están ofreciendo las autoridades es de hasta $15 millones por la información que permita dar con el paradero de este joven de 20 años.

“La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en estos procesos judiciales y proteger la vida”, dijo el Coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

La Policía Nacional invita a la comunidad a aportar cualquier dato de manera segura y confidencial a través de las líneas 320 302 2867, 321 394 9911, o al correo electrónico metib.sijin@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la identidad.