Anuncian cierre del túnel de Gualanday en la vía Bogotá – Ibagué

Tolima

Caracol Radio conoció que la Concesionaria APP GICA S.A. realizará cierre total nocturno de la Variante Gualanday entre los días 1 y 5 de junio para ejecutar actividades de mantenimiento.

“La Concesionaria APP GICA S. A., informa a las autoridades, usuarios del corredor vial Girardot - Ibagué - Cajamarca y a la comunidad en general, que se realizará Cierre Total nocturno de la Variante Gualanday, desde el PR4 hasta el PR0+0000, para ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo del sistema de ventilación, sistemas electromecánicos y verificación de iluminación del Túnel de Gualanday”, informó la concesionaria a través de un comunicado a la opinión pública.

Las jornadas serán aprovechadas por la concesión para realizar manteamiento preventivo en horas de la noche, por lo que se programaron los siguientes cierres en este corredor vial.

Primer cierre: De las 6:00 p.m. del día 1 de junio de 2026 a las 6:00 a.m. del día 2 de junio de 2026.

Segundo cierre: De las 6:00 p.m. del día 2 de junio de 2026 a las 6:00 a.m. del día 3 de junio de 2026.

Tercer cierre: De las 6:00 p.m. del día 3 de junio de 2026 a las 6:00 a.m. del día 4 de junio de 2026.

Cuarto cierre: De las 6:00 p.m. del día 4 de junio de 2026 a las 6:00 a.m. del día 5 de junio de 2026.

Según la Concesión APP GICA, se implementará el Plan de Manejo de Tránsito contando con el apoyo de la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte del Tolima; indicando a los usuarios que transiten en sentido Girardot - Ibagué, que se deberán desviar hacia la ciudad de Ibagué en el PR4+0000 de la Variante de Gualanday, tomando la vía alterna de Ibagué – Espinal (Curvas de Gualanday), sin afectar la operación vehicular.