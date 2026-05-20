“Seguimos firmes en los procesos de inspección a las EPS”: secretaria de Salud de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, aseguró que desde esta dependencia sigue la lucha para defender los usuarios de las EPS ante el incumplimiento en la entrega de medicamentos.

“Hemos tocado muchas puertas, entre ellas la Superintendencia de Salud que ha acompañados estos procesos y son testigos como cada semana escalamos informes del llamado a gritos desde la administración municipal a las entidades nacionales donde se toman las decisiones”, dijo Yennifer Guzmán.

Precisamente, la funcionaria reiteró el llamado a la Superintendencia de Salud para que atienda este problema que afecta la salud de los usuarios de la Nueva EPS y que no se ha podido resolver.

“Seguimos firmes en los procesos de inspección y vigilancia, buscamos cada espacio para poder buscar una solución y hacer el enlace con las entidades, hemos acompañado hasta tutelas para garantizar el derecho a la salud, seguimos de la mano de los ciudadanos”, resaltó.

El flujo de los recursos para las IPS publicas y privadas

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, luego de una mesa de trabajo que lideró la Superintendencia de Salud se espera que en las próximas semanas los acuerdos de pago se conviertan en giros para los hospitales públicos y privados de la región.

“Hemos identificado un alto volumen de devoluciones de facturas luego de la radicación, eso se queda allí estancado, si el prestador subsana, no hay una nueva cita para conciliar, entonces no hay una forma para determinar la cartera”, manifestó Yennifer Guzmán.

Finalmente, resaltó que uno de los grandes problemas que existen es que las deudas anteriores a las intervenciones no están siendo reconocidas, otro factor que tiene a los hospitales públicos y privados, además de las IPS contra la pared en materia económica.