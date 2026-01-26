Intento de atraco en una finca en el municipio de El Espinal dejó una menor herida

Tolima

Una menor de 14 años resultó herida en medio de un intento de atraco a una finca de propiedad del exalcalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, hecho sucedido en la tarde del sábado 24 de enero.

En el momento que los delincuentes llegaron al lugar se presentó un intercambio de disparos debido a la reacción de una patrulla con el fin evitar la acción delincuencial.

Según el teniente coronel, Óscar Alejandro Poveda Rodríguez, comandante del Distrito Policía Espinal, aseguró que en la central de radio se recibió una llamada que indicaba que personas sospechosas habrían llegado a una finca ubicada en la vereda Puerto Peñón.

“De acuerdo con la información preliminar en este lugar se produjeron disparos contra unos ciudadanos, resultando lesionada una menor de edad en una de sus piernas al parecer con arma traumática”, dijo el teniente coronel, Óscar Alejandro Poveda Rodríguez.

El uniformado reveló que la menor fue trasladada a un centro asistencial en el municipio de El Espinal donde recibe atención médica “Una patrulla que se encontraba en el lugar reaccionó de manera inmediata utilizando sus armas de dotación con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos”.

Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer estos hechos y dar con la captura de los responsables de este intento de atraco. Este caso es uno más de los tantos que se han presentado en el municipio de El Espinal donde la delincuencia está disparada.

Dato: en la actualidad Juan Carlos Tamayo es candidato a la Cámara de representantes del Centro Democrático por el Tolima.