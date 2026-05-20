“Castigan la economía popular”: secretario de Turismo del Tolima sobre nuevas normas de piscinas

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, cuestionó los impactos negativos que generarían en el gremio turístico las nuevas disposiciones establecidas en la Resolución 234 de 2026 del Ministerio de Salud.

Según el funcionario, las nuevas disposiciones provocarían que los dueños de piscinas públicas incurran en gastos entre los 20 y 25 millones de pesos por cada una. Esto supondría una carga adicional para unos 9 mil comerciantes en municipios que dependen directamente de las piscinas, como Melgar, Carmen de Apicalá y Flandes.

“Es inaudito que este gobierno, que dice defender y promover las economías populares, expida resoluciones que atenten contra pequeños empresarios dueños de piscinas. No es posible que el ministro de Salud, siendo del Tolima, afecte a los empresarios donde se concentra el mayor número de piscinas de Colombia”, afirmó Castro.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Turismo, un análisis preliminar con expertos del sector revela que el panorama es crítico, ya que el Ministerio de Salud otorga un plazo de apenas un año para que los establecimientos ejecuten estos costosos ajustes de infraestructura y calidad del agua. Se trata de muestras más frecuentes de la calidad del agua y adecuaciones en las zonas exteriores de las piscinas.

“Le pregunto a los dueños de piscinas, ¿tienen hoy $25 millones para invertir en menos de un año? Venimos de una crisis muy dura por la temporada de lluvias; la gente está en circunstancias difíciles y no se tuvo en cuenta esa realidad”, enfatizó el secretario.

Finalmente, Alexander Castro lamentó que estas resoluciones se construyeran a espaldas de las regiones y de las autoridades locales. Sostuvo que la Secretaría de Cultura y Turismo no fue invitada a las jornadas de socialización, ni mucho menos la comunidad que sería la principal afectada.

Por ello, hizo un llamado urgente al ministro de Salud para que “se ponga la mano en el corazón” y reevalúe una normativa nacional que, en la práctica, castiga la principal economía popular del Tolima.