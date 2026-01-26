Ibagué

La Policía incautó 180 armas cortopunzantes en operativos en las calles de Ibagué

Durante el fin de semana también capturaron a 8 personas y se atendieron 59 riñas.

La Policía Metropolitana de Ibagué junto al Ejército Nacional y la Alcaldía ejecutaron varios operativos durante el fin de semana con el fin de salvaguardar la seguridad y la convivencia.

La presencia institucional en las calles de la capital del Tolima permitió capturar a 8 personas, de ellas 5 en flagrancia y 3 por orden judicial, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar, entre otros.

Por otra parte, se incautaron 180 armas cortopunzantes, un arma de fuego, además de 250 gramos de estupefacientes y la recuperación de 2 motocicletas que habían sido robadas.

“Las cifras indican que se adelantaron 606 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas, además 2 caravanas de seguridad desplegadas en toda la capital tolimense. De estos, se destacan: 191 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 155 a vehículos de servicio público”, aseguró el teniente Coronel Carlos Augusto Sánchez Valbuena, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué (e).

Dato: Se verificaron 29.089 antecedentes a personas, 22.315 antecedentes a vehículos y motocicletas.

¿Cuántos comparendos se aplicaron el fin de semana en Ibagué?

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron más de 275 órdenes de comparendo. De estos, 180 debido a portar armas cortopunzantes, 18 por riñas, 33 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas y 7 a establecimientos públicos por incumplir con la normatividad vigente.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 1.504 llamadas, entre las que se destacaron 59 reportes por riña y 31 casos de violencia intrafamiliar.

