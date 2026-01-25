Joven de 20 años fue asesinado en el barrio Jardín Santander de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué investiga dos casos de homicidio y un intento de sicariato ocurridos el fin de semana en la capital del Tolima, en los tres casos los homicidas utilizaron armas de fuego.

El primer caso ocurrió en el Parque de la Música en el centro de la ciudad, donde fue asesinado de varios impactos de arma de fuego una persona identificada como Cesar Álzate. Según la Policía esta persona estaba en condición de habitante de calle y su cuerpo fue encontrado en zona boscosa.

Por otra parte, en el barrio Nacional, fue herido con arma de fuego una persona identificada como Fabio Carvajal de 45 años, la victima de intento de sicariato fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas ocasionadas.

Finalmente, en el barrio Jardín Santander perdió la vida un joven de 20 años luego de ser atacado cuando se encontraba dialogando con un amigo en una calle del sector.

“Fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a pie, quienes tras cometer el hecho emprendieron la huida del lugar, la víctima fue identificada como Johan Angarita Carvajal”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los actos urgentes fueron adelantados por parte de miembros de la SIJIN quienes asumieron la investigación con la que se buscan esclarecer los hechos ocurridos en este barrio de la comuna de la capital del Tolima.

Dato: en el Tolima las autoridades también investigan una masacre ocurrida en el municipio de Lérida en el que fueron asesinadas tres personas integrantes de una misma familia.