Liga Colombiana

Atlético Nacional: prográmese acá con su calendario para la Liga Colombiana-I 2026

El conjunto antioqueño jugará el clásico paisa en condición de visitante.

XI inicial de Atlético Nacional en la Liga Colombiana

XI inicial de Atlético Nacional en la Liga Colombiana / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

La Liga Colombiana 2026-I comenzará el viernes 16 de enero. Para esta edición, el campeonato tendrá un formato de 19 jornadas, ya que deberá concluir antes del arranque del Mundial, decisión que llevó a que se erradicara la fecha de clásicos en el calendario.

Atlético Nacional iniciará el primer semestre de la Liga Colombiana 2026 en condición de local, cuando reciba a Boyacá Chicó, y cerrará la fase todos contra todos como visitante frente a Once Caldas.

Uno de los aspectos más llamativos del calendario del conjunto Verdolaga es que disputará diez de los diecinueve partidos como visitante, mientras que solo nueve encuentros se jugarán en casa. Lo anterior debido a que el clásico paisa ante Independiente Medellín lo oficiará como visitante

Así será el calendario completo de Atlético Nacional

Es preciso mencionar que la jornada 10 todavía no tiene fecha ni horarios definidos, debido a que el fin de semana del 7 y 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso 2026, según informó la Dimayor.

Fecha 1 (Sábado 17 de enero)

  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 2 (Lunes 26 de enero)

  • Atlético Nacional vs. Jaguares

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 3 (Por confirmar)

  • Junior vs. Atlético Nacional

Hora: Por confirmar

Estadio: Romelio Martínez

Fecha 4 ( Miércoles 4 de febrero)

  • Atlético Nacional vs. América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 5 (Sábado 7 de febrero)

  • Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha 6 (Jueves 12 de febrero)

  • Atlético Nacional vs. Fortaleza

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 7 (Domingo 15 de febrero)

  • Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Palmaseca

Fecha 8 (Sábado 21 de febrero)

  • Atlético Nacional vs. Alianza

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 9 (Domingo 1 de marzo)

  • Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Fecha 10 (Por confirmar)*

  • Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

Hora: Por confirmar

Estadio: Por confirmar

Fecha 11 (viernes 13 de marzo)

  • Atlético Nacional vs. Llaneros

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 12 (Martes 17 de marzo)

  • Millonarios vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha 13 (Domingo 22 de marzo)

  • Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 14 (Domingo 29 de marzo)

  • Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Libertad

Fecha 15 (Miércoles 1 de abril)

  • Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 16 (Sábado 11 de abril)

  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 17 (Lunes 20 de abril)

  • Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha 18 (Sábado 25 de abril)

  • Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Centenario

Fecha 19 (Por confirmar)

  • Once Caldas vs. Atlético Nacional

Hora: Por confirmar

Estadio: Atanasio Girardot

