Atlético Nacional: prográmese acá con su calendario para la Liga Colombiana-I 2026
El conjunto antioqueño jugará el clásico paisa en condición de visitante.
La Liga Colombiana 2026-I comenzará el viernes 16 de enero. Para esta edición, el campeonato tendrá un formato de 19 jornadas, ya que deberá concluir antes del arranque del Mundial, decisión que llevó a que se erradicara la fecha de clásicos en el calendario.
Le puede interesar: Atlético Nacional sufriría una baja sensible para la Liga 2026-I
Atlético Nacional iniciará el primer semestre de la Liga Colombiana 2026 en condición de local, cuando reciba a Boyacá Chicó, y cerrará la fase todos contra todos como visitante frente a Once Caldas.
Uno de los aspectos más llamativos del calendario del conjunto Verdolaga es que disputará diez de los diecinueve partidos como visitante, mientras que solo nueve encuentros se jugarán en casa. Lo anterior debido a que el clásico paisa ante Independiente Medellín lo oficiará como visitante
Así será el calendario completo de Atlético Nacional
Es preciso mencionar que la jornada 10 todavía no tiene fecha ni horarios definidos, debido a que el fin de semana del 7 y 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso 2026, según informó la Dimayor.
Entérese acá: ¿Quién es el jugador más costoso de la Liga Colombiana tras la salida de Marino Hinestroza?
Fecha 1 (Sábado 17 de enero)
- Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 2 (Lunes 26 de enero)
- Atlético Nacional vs. Jaguares
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 3 (Por confirmar)
- Junior vs. Atlético Nacional
Hora: Por confirmar
Estadio: Romelio Martínez
Fecha 4 ( Miércoles 4 de febrero)
- Atlético Nacional vs. América de Cali
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 5 (Sábado 7 de febrero)
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: El Campín
Fecha 6 (Jueves 12 de febrero)
- Atlético Nacional vs. Fortaleza
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 7 (Domingo 15 de febrero)
- Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Palmaseca
Fecha 8 (Sábado 21 de febrero)
- Atlético Nacional vs. Alianza
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 9 (Domingo 1 de marzo)
- Deportes Tolima vs. Atlético Nacional
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Fecha 10 (Por confirmar)*
- Águilas Doradas vs. Atlético Nacional
Hora: Por confirmar
Estadio: Por confirmar
Fecha 11 (viernes 13 de marzo)
- Atlético Nacional vs. Llaneros
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 12 (Martes 17 de marzo)
- Millonarios vs. Atlético Nacional
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: El Campín
Fecha 13 (Domingo 22 de marzo)
- Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 14 (Domingo 29 de marzo)
- Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Libertad
Fecha 15 (Miércoles 1 de abril)
- Atlético Nacional vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 16 (Sábado 11 de abril)
- Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 17 (Lunes 20 de abril)
- Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Fecha 18 (Sábado 25 de abril)
- Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Centenario
Fecha 19 (Por confirmar)
- Once Caldas vs. Atlético Nacional
Hora: Por confirmar
Estadio: Atanasio Girardot